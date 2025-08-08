"До мурашек". Азов взорвали сеть новой рекламой: эмоциональное видео и отзывы украинцев

Новый рекламный ролик рекрутинговой кампании 12-й бригады спецназначения "Азов" снова оказался в центре внимания. На этот раз видео посвятили женщинам, которые встали на защиту страны.

Подробнее о новом видео и реакции сети узнайте в материале РБК-Украина .

О чем новая реклама "А моя в Азове"

События видео разворачиваются в атмосфере автомобильной мастерской, где двое мужчин заводят разговор о детях.

Водитель авто, которое нуждается в ремонте, говорит, что хочет "пристроить" сына на критическое предприятие, чтобы тот получил бронирование.

"Потому что ему уже 26. Сам понимаешь", - говорит мужчина.

Он предположил, что у механика есть знакомые на заводе и попросил помощи. Тот ответил, что это когда-то было, но сейчас - нет.

Вздохнув, отец сына сказал, что мужчине повезло - у него дочь.

"А моя в Азове", - спокойно, но красноречиво сказал он.



Как описали видео в Азове

Авторы отметили, что большинство родителей не готовили дочерей к военной службе. Однако принципы, заложенные с детства, любовь к Украине и желание действовать привели их в армию.

"Отец всегда хочет обезопасить свою дочь. Сколько бы лет ей не было: в 7 или 26 она все равно его дочь", - говорится в сообщении.

В армии женщины спасают жизни, внедряют новые подходы и меняют представление о силе.

"Да, папа всегда верил, что его дочь вырастет сильной. Но даже не представлял насколько", - добавили авторы.

О чем реклама "А моя в Азове" (скриншот)

Как отреагировали в сети

Преимущественно ролик вызвал положительные впечатления. Пользователи отметили его силу и эмоциональность. Конечно, нашлись и те, кто прибегнул к критике.

"Очень мощная рекламная кампания. Аплодирую стоя".

"До муравьев. Очень сильно".

"Разве не жизненная ситуация? Сама не раз такое вживую слышала. Пока кто-то прячется и думает, куда бы пристроится, кто-то уже научился и выбрал для себя то направление и бригаду которые ему/ей больше всего подходят".

"Это так круто! Ваша кампания разрывная".

"К муравьям, потому что мой отец так же отвечает".

"Мальчики уклонисты, мамины царапки покинули чат. Истории типа "такая умная - иди защищай" уже не будет?"

"Это просто очень, очень сильно. Благодарность и честь всем военнослужащим и военнослужащим".

"Эта кампания должна войти в историю".

"То это типа такое нормальное пристыжение тех, кто не хочет, чтобы ему оторвало ручку/ножку, то они теперь козлы отбывали? Норм, общество еще мало расколото, давайте еще".

"А моя живая! Ничего отвратительного давно не видел".

"Эти видео как-то... максимально неестественные. Что рынок, что салон, что СТО - такое впечатление, что я смотрю на что-то конца 90-х. И фраза про Азов так максимально несоответствующая атмосфере получается".

"Давайте не будем никого обманывать. Реклама "А мой в Азове" бесит только уклонистов и их женщин".

"Украине надо не "моя в Азове", а "моя ждет ребенка" и максимальная поддержка материнства и детства".

Как отреагировали в сети на рекламу "А моя в Азове" (скриншот)

Ранее полк представил видео "А мой в Азове", которое вызвало противоречивые реакции в сети.

Впоследствии заместитель командира "Азова" Святослав Паламар с позывным "Калина" объяснил в колонке для 24 канала, что целью рекламной кампании было проявить уважение к родным и их защитникам. Никто никого не пытался унизить.

"Это те ребята и девушки, с которых надо брать пример и гордиться ими. И не только ими, но и всеми, кто в Силах обороны Украины, кто рискует своей жизнью за наше с вами будущее и будущее наших детей. Кто месяцами не видит своих близких, которые имеют полное право гордиться своими защитниками, и не пряча глаза говорить: "А мой в Азове", "А мой в ВСУ", "А мой в ГУР", - сказал он.