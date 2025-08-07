ua en ru
Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов відповів, кого вважає ухилянтами, і що про них думає

Четвер 07 серпня 2025 19:17
Михайло Діанов (скріншот)
Автор: Поліна Іваненко

Михайло Діанов, який потрапив в полон після оборони "Азовсталі" та повернувся у вересні 2022 року, прямо сказав, чи засуджує він чоловіків, які нині не воюють. За словами захисника, не всі вони ухилянти.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Діанов розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Що захисник "Азовсталі" думає про ухилянтів

Дьомін спитав, чи ображало Діанова умовно мирне життя людей, коли він повернувся з полону. Багатьом цікаво, що військові думають про тих, хто "гуляє і веселиться".

"Є така штука, карма називається. Кожен отримає по заслузі. Якщо він мажорчик, ухилянт, який має купу грошей і в комендантський час в Києві гуляє під час війни, на п'яних вечірках... До таких дуже погане відношення, звичайно", - заявив Діанов.

При цьому захисник чітко зазначив, що не вважає всіх чоловіків, які нині не на фронті, ухилянтами.

"Він працює, заробляє гроші, дає робочі місця, так само платить податки, донатить і не хоче воювати - від нього толку буде як від бізнесмена більше, ніж від ніж від нього, як від штурмовика з автоматом, 100%", - пояснив Михайло.

Також він висловився щодо так званих "рейдів" ТЦК. Він пригадав, як на власні очі бачив компанію чоловіків, які обурили його своєю поведінкою.

Захисник &quot;Азовсталі&quot; Михайло Діанов відповів, кого вважає ухилянтами, і що про них думаєДіанов відповів, чи засуджує ухилянтів (скріншот)

"Я не проти рейдів ТЦК, але треба розібратися, чого та людина не служить. Є ухилянт, а є бізнесмен. Не можна їх порівнювати. Ухилянти, от в Тернополі зловили трьох у більярдній. Вони троє п'яні... Ніхто ніде не працює. Живуть за рахунок батьків - і ухилянти", - пояснив Діанов.

"Це ті, хто в розшуку. Ті, хто цілеспрямовано не хоче допомагати державі взагалі нічим. Він хоче сам жити, щоби Діанов пішов, захищав Україну або там Мадяр, або ще хтось. А він буде сидіти вдома, жити за рахунок батьків, він в житті не буде донатити. Він і гвинта на дрон не купить, я вже не говорю про сам дрон", - сказав захисник.

При цьому Михайло відповів, чи потрібні такі люди на війні. За словами захисника, вони все ж можуть бути корисними.

"Знову ж таки, що з ним робити на фронті? Автоматику такій людині небезпечно давати в руки на фронті. Хай копає окопи!" - зазначив Діанов.

