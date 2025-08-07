Захисник "Азовсталі" Михайло Діанов відповів, кого вважає ухилянтами, і що про них думає

Михайло Діанов, який потрапив в полон після оборони "Азовсталі" та повернувся у вересні 2022 року , прямо сказав, чи засуджує він чоловіків, які нині не воюють. За словами захисника, не всі вони ухилянти.

Що захисник "Азовсталі" думає про ухилянтів

Дьомін спитав, чи ображало Діанова умовно мирне життя людей, коли він повернувся з полону. Багатьом цікаво, що військові думають про тих, хто "гуляє і веселиться".

"Є така штука, карма називається. Кожен отримає по заслузі. Якщо він мажорчик, ухилянт, який має купу грошей і в комендантський час в Києві гуляє під час війни, на п'яних вечірках... До таких дуже погане відношення, звичайно", - заявив Діанов.

При цьому захисник чітко зазначив, що не вважає всіх чоловіків, які нині не на фронті, ухилянтами.

"Він працює, заробляє гроші, дає робочі місця, так само платить податки, донатить і не хоче воювати - від нього толку буде як від бізнесмена більше, ніж від ніж від нього, як від штурмовика з автоматом, 100%", - пояснив Михайло.

Також він висловився щодо так званих "рейдів" ТЦК. Він пригадав, як на власні очі бачив компанію чоловіків, які обурили його своєю поведінкою.

Діанов відповів, чи засуджує ухилянтів (скріншот)

"Я не проти рейдів ТЦК, але треба розібратися, чого та людина не служить. Є ухилянт, а є бізнесмен. Не можна їх порівнювати. Ухилянти, от в Тернополі зловили трьох у більярдній. Вони троє п'яні... Ніхто ніде не працює. Живуть за рахунок батьків - і ухилянти", - пояснив Діанов.

"Це ті, хто в розшуку. Ті, хто цілеспрямовано не хоче допомагати державі взагалі нічим. Він хоче сам жити, щоби Діанов пішов, захищав Україну або там Мадяр, або ще хтось. А він буде сидіти вдома, жити за рахунок батьків, він в житті не буде донатити. Він і гвинта на дрон не купить, я вже не говорю про сам дрон", - сказав захисник.

При цьому Михайло відповів, чи потрібні такі люди на війні. За словами захисника, вони все ж можуть бути корисними.

"Знову ж таки, що з ним робити на фронті? Автоматику такій людині небезпечно давати в руки на фронті. Хай копає окопи!" - зазначив Діанов.