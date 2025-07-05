"Долучилися до традиції". Меган Маркл та принц Гаррі разом з дітьми відзначили особливу дату (фото)
Меган Маркл зворушила мережу новими подробицями особистого життя з принцом Гаррі. Вона згадала особливу дату - друге побачення з чоловіком.
Яка традиція з'явилася в родині та що герцогиня приготувала для святкування, розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram Меган.
Меган Маркл поділилася особливою родинною традицією
Герцогиня Сассекська показала, як вони з родиною святкували День незалежності США. Саме в цю дату вони з Гаррі сходили на друге побачення.
Тепер традиційно до свята вони готують різноманітні страви. Особливе місце відіграють капкейки.
"Наше друге побачення було 4 липня і Гаррі приніс мені капкейки. А тепер, через стільки років, наші двоє дітей також долучилися до традиції", - розповіла вона.
Меган опублікувала серію фото, на яких демонструє тістечка та торт, а також позує в обіймах з коханим.
Меган Маркл та принц Гаррі (instagram.com/meghan)
Капкейки з червоною, білою та синьою глазур'ю Меган готувала разом з сином Арчі та донькою Лілібет.
Один із десертів прикрашений шоколадною кнопкою із символом миру, інші - мають "обличчя" з ягід: очі з чорниць і рот зі шматочка полуниці.
Маркл та Гаррі відзначили особливу дату (фото: instagram.com/meghan)
Крім того, герцогиня потішила рідних святковим тортом з нагоди Дня незалежності США.
Домашні ласощі Меган і Гаррі (фото: instagram.com/meghan)
Маркл також поділилася іншими стравами. Зокрема приготувала вишуканий сирно-фруктовий сет та фірмовий коктейль - малиновий джин-тонік.
Закуска включала скибочки кавуна, малину, чорницю, полуницю та різні сири, один із яких Меган вирізала у формі маленьких зірочок.
Що відомо про знайомство Меган і Гаррі
Пара зустрілася влітку 2016 року завдяки своїм друзям, які влаштували їм побачення наосліп. За словами принца, він закохався майже одразу.
У своїх мемуарах "Запасний" Гаррі пригадав друге побачення з майбутньою дружиною та як вручав подарунок, що згодом переріс у родинну традицію.
"Вона зайшла у красивій синій сукні в білу смужку. Сяяла. Я встав і сказав: "У мене подарунок". Рожева коробка. Я простяг її. Вона відкрила - всередині були капкейки. Червоні, білі й сині - на честь Дня незалежності", - поділився він.
Одружилися закохані 19 травня 2018 року у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.
Проте життя в королівській родині виявилося занадто непростим для новоспеченої родини.
Зрештою вони відмовилися від офіційних обов'язків та покинули Велику Британію. Нині насолоджуються життям з дітьми в США.
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