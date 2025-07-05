"Приобщились к традиции". Меган Маркл и принц Гарри вместе с детьми отметили особую дату (фото)

Меган Маркл растрогала сеть новыми подробностями личной жизни с принцем Гарри. Она вспомнила особую дату - второе свидание с мужем.

Какая традиция появилась в семье и что герцогиня приготовила для празднования, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Instagram Меган.

Меган Маркл поделилась особой семейной традицией

Герцогиня Сассекская показала, как они с семьей праздновали День независимости США. Именно в эту дату они с Гарри сходили на второе свидание.

Теперь традиционно к празднику они готовят разнообразные блюда. Особое место играют капкейки.

"Наше второе свидание было 4 июля и Гарри принес мне капкейки. А теперь, спустя столько лет, наши двое детей также присоединились к традиции", - рассказала она.

Меган опубликовала серию фото, на которых демонстрирует пирожные и торт, а также позирует в объятиях с любимым.

Меган Маркл и принц Гарри (instagram.com/meghan)

Капкейки с красной, белой и синей глазурью Меган готовила вместе с сыном Арчи и дочерью Лилибет.

Один из десертов украшен шоколадной кнопкой с символом мира, другие - имеют "лица" из ягод: глаза из черники и рот из кусочка клубники.

Маркл и Гарри отметили особую дату (фото: instagram.com/meghan)

Кроме того, герцогиня порадовала родных праздничным тортом по случаю Дня независимости США.

Домашние лакомства Меган и Гарри (фото: instagram.com/meghan)

Маркл также поделилась другими блюдами. В частности приготовила изысканный сырно-фруктовый сет и фирменный коктейль - малиновый джин-тоник.

Закуска включала ломтики арбуза, малину, чернику, клубнику и различные сыры, один из которых Меган вырезала в форме маленьких звездочек.

Что известно о знакомстве Меган и Гарри

Пара встретилась летом 2016 года благодаря своим друзьям, которые устроили им свидание вслепую. По словам принца, он влюбился почти сразу.

В своих мемуарах "Запасной" Гарри вспомнил второе свидание с будущей женой и как вручал подарок, который впоследствии перерос в семейную традицию.

"Она зашла в красивом синем платье в белую полоску. Сияла. Я встал и сказал: "У меня подарок". Розовая коробка. Я протянул ее. Она открыла - внутри были капкейки. Красные, белые и синие - в честь Дня независимости", - поделился он.

Поженились влюбленные 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Однако жизнь в королевской семье оказалась слишком непростой для новоиспеченной семьи.

В конце концов они отказались от официальных обязанностей и покинули Великобританию. Сейчас наслаждаются жизнью с детьми в США.