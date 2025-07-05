"Долучилися до традиції". Меган Маркл та принц Гаррі разом з дітьми відзначили особливу дату (фото)

Меган Маркл поділилася особливою родинною традицією

Герцогиня Сассекська показала, як вони з родиною святкували День незалежності США. Саме в цю дату вони з Гаррі сходили на друге побачення.

Тепер традиційно до свята вони готують різноманітні страви. Особливе місце відіграють капкейки.

"Наше друге побачення було 4 липня і Гаррі приніс мені капкейки. А тепер, через стільки років, наші двоє дітей також долучилися до традиції", - розповіла вона.

Меган опублікувала серію фото, на яких демонструє тістечка та торт, а також позує в обіймах з коханим.

Меган Маркл та принц Гаррі (instagram.com/meghan)

Капкейки з червоною, білою та синьою глазур'ю Меган готувала разом з сином Арчі та донькою Лілібет.

Один із десертів прикрашений шоколадною кнопкою із символом миру, інші - мають "обличчя" з ягід: очі з чорниць і рот зі шматочка полуниці.

Маркл та Гаррі відзначили особливу дату (фото: instagram.com/meghan)

Крім того, герцогиня потішила рідних святковим тортом з нагоди Дня незалежності США.

Домашні ласощі Меган і Гаррі (фото: instagram.com/meghan)

Маркл також поділилася іншими стравами. Зокрема приготувала вишуканий сирно-фруктовий сет та фірмовий коктейль - малиновий джин-тонік.

Закуска включала скибочки кавуна, малину, чорницю, полуницю та різні сири, один із яких Меган вирізала у формі маленьких зірочок.

Що відомо про знайомство Меган і Гаррі

Пара зустрілася влітку 2016 року завдяки своїм друзям, які влаштували їм побачення наосліп. За словами принца, він закохався майже одразу.

У своїх мемуарах "Запасний" Гаррі пригадав друге побачення з майбутньою дружиною та як вручав подарунок, що згодом переріс у родинну традицію.

"Вона зайшла у красивій синій сукні в білу смужку. Сяяла. Я встав і сказав: "У мене подарунок". Рожева коробка. Я простяг її. Вона відкрила - всередині були капкейки. Червоні, білі й сині - на честь Дня незалежності", - поділився він.

Одружилися закохані 19 травня 2018 року у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Проте життя в королівській родині виявилося занадто непростим для новоспеченої родини.

Зрештою вони відмовилися від офіційних обов'язків та покинули Велику Британію. Нині насолоджуються життям з дітьми в США.