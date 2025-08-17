Донька Скрябіна показала щемке фото з татом в особливий для нього день

Що написала донька Скрябіна

На архівному фото маленька Барбара позує разом з батьком, обіймаючи м’яку іграшку.

"З днем народження, найкращий тато", - написала єдина донька Кузьми й додала емодзі у вигляді розбитого серця.

Скрябін з донькою на архівному фото (скріншот)

Зараз Марії-Барбарі 27 років. Вона рідко з’являється на публіці та практично не дає коментарів щодо сім’ї, проте час від часу публікує спогади про тата.

Відомо, що донька Скрябіна вже вийшла заміж. Пара зіграла весілля у 2019 році. Чоловік Барбари - Віктор Тур, який вчився разом з нею в медичному університеті. Сама дівчина працює косметологом та активно розвивається в цій сфері.

Донька Скрябіна з чоловіком (фото: instagram.com/kuzmenko_barbara)

Що відомо про Скрябіна

Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року у місті Самбір Львівської області. Він був фронтменом гурту Скрябін, заснованого у 1989 році. Серед найвідоміших пісень гурту - "Старі фотографії", "Мовчати", "Спи собі сама", "Люди як кораблі" та "Мам".

Музикант загинув у ДТП 2 лютого 2015 року на Дніпропетровщині. Йому було 46 років. У Кузьми залишились дружина Світлана та донька Варвара.