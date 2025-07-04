ua en ru
Пт, 04 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Доньку Полякової запідозрили у вагітності: вона кумедно відповіла (відео)

П'ятниця 04 липня 2025 15:55
UA EN RU
Доньку Полякової запідозрили у вагітності: вона кумедно відповіла (відео) Донька Полякової кумедно відреагувала на чутки про вагітність (фото: instagram.com/marypoppers1)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Донька Олі Полякової спростувала чутки про вагітність, які виникли на тлі її заручин.

Як повідомляє РБК-Україна, Маша Полякова в TikTok опублікувала кумедне відео, у якому розвіяла припущення фоловерів.

Чому Машу Полякову запідозрили у вагітності

20-річна студентка напередодні ошелешила новиною про заручини. Вона розмістила щемливе відео, на якому отримує пропозицію руки та серця від свого коханого.

Згодом Маша поділилася відео, у якому постає в новому статусі разом з обранцем. Разом з нареченим вони обрали образи в стилі total black.

"Думала, це не про мене. А тепер дивись - наречена", - прокоментувала заручини Маша.

Доньку Полякової запідозрили у вагітності: вона кумедно відповіла (відео)Маша Полякова з нареченим (колаж: РБК-Україна)

Звернувши увагу на фігуру дівчини, деякі користувачі почали припускати можливість вагітності.

  • "Вагітна?"
  • "Вона вагітна?"
  • "Як різниця вагітна чи ні. Головне - щаслива. А вагітність для її віку - це прекрасно".
  • "Може, й вагітна. Що тут такого".
  • "Люди, це не вагітний живіт, ало".
  • "Я вже уявляю, які в них будуть кучерявенькі діти".
  • "В неї просто є животик. Люди: вагітна".
  • "Таке враження, що вагітна. Десь не 4-5 місяці. Хоча це їх діло. Всім миру та добра".
@marypoppers1 #viral so this is love - soft girl aesthetic

Як відреагувала Маша Полякова

Донька відомої співачки спростувала припущення юзерів. Вона поділилася смішним відео, я якому розвіяла чутки.

"Коли всі думають, що я вагітна. А я просто смачно поїла", - пожартувала донька Полякової.

@marypoppers1 #viral Jet2 Advert - A7-BBH MAN

Як відреагувала Оля Полякова на заручини

Раніше ми писали, якою була реакція зіркової мами. Вона також жартівливо зреагувала на новину про майбутнє одруження доньки.

Так, співачка опублікувала відео заручин та написала, що про всі важливі новини дізнається з соцмереж.

"Ось так і дізнаюся, що я стала бабусею, з інсти", - написала зірка.

Доньку Полякової запідозрили у вагітності: вона кумедно відповіла (відео)Маша та Оля Полякови (фото: instagram.com/marypoppers1)

Що відомо про обранця

Хлопця звати Еден Пассареллі. Він іноземець і теж, як Маша, навчаєть в Берклі. Про нові стосунки дівчина нічого не розповідала раніше.

Наприкінці 2024-го в неї був інший бойфренд, якого звати Микита. Він навіть робив пропозицію дівчині, але тоді вона не була готова до одруження. Схоже, тепер Маша знайшла своє справжнє кохання.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 26, серед них є дитина
Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 26, серед них є дитина
Аналітика
Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні