Дружина Феліпенка попросила вибачення за "підтримку" Темляка і звернулася до хейтерів

Ведуча проєкту "Ебаут" та дружина Юрія Феліпенка Катерина Мотрич зазнала критики на тлі скандалу з актором Костянтином Темляком . У новому дописі вона пояснила, як ставиться до нього після звинувачень в аб'юзі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис Мотрич в Instagram .

Чому в мережі розкритикували Катерину Мотрич

Колишня дівчина актора Темляка розповіла про пережите в стосунках з ним насилля, а також його залежностях. У відповідь він записав відеозвернення, у якому визнав провину та запевнив, що змінився і готовий нести відповідальність.

У коментарях під роликом деякі колеги та друзі висловили розуміння та підтримку акторові. Зокрема Мотрич залишила смайлик, що викликало обурення серед юзерів.

Проте згодом стало відомо, що актор у 2023 році писав неповнолітній дівчині, пропонуючи їй інтим та надсилаючи відверті фото.

Примітно, що разом з цим почали зникати коментарі та лайки на підтримку. Мотрич свій теж прибрала.

Мотрич попросила вибачення за підтримку Темляка

У новому дописі вона пояснила, що їй знадобився час, щоб прийняти та усвідомити розмір проблеми.

Катерина Мотрич про Темляка (скриншот)

Вона зазначила, що прагнула лише підтримати бажання Костянтина понести відповідальність, а не применшити його насильницькі дії.

"Розумію, що це зчиталося геть не так. Я прошу вибачення, що моя реакція завдала болю тим, хто стикався із насильством", - поділилася вона.

Мотрич про підтримку Темляка (скриншот)

Вона також прокоментувала агресивні нападки на свою адресу та згадки її покійного чоловіка Юри, який товаришував та служив з актором.

"Я щиро вважаю, що вплутувати сюди Юру чи бажати мені смерті - це занадто. Це вже більше, ніж заклик до відповідальності, це теж стає насильством", - зазначила вона.

Катерина засудила будь-які прояви насильства, зокрема дії Костянтина.

"На цьому, хочу закрити цю тему тут. Я не маю ресурсу більше включатись, бути сильною та підтримуючою. Наразі основна тема мого життя - проживання втрати чоловіка. Хочу попросити вас залишити мене з цим", - додала вона.

Мотрич засудила Костянтина Темляка (скриншот)

Нагадаємо, Костянтин Темляк брав участь у рекламній кампанії ютуб-шоу "Ебаут" та бренду German, присвяченій загиблому воїну Феліпенку.

Модний бренд видалив фото, на яких позував актор. Команда "Ебаут" засудила насильство. Вони повідомили, що не знали про минуле Костянтина і не планують з ним подальшої співпраці.