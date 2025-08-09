ua en ru
Квіткова рознесла Темляка через скандал з аб'юзом і 15-річною дівчинкою: "Жалюгідна людина"

Субота 09 серпня 2025 17:28
Квіткова рознесла Темляка через скандал з аб'юзом і 15-річною дівчинкою: "Жалюгідна людина"
Автор: Поліна Іваненко

Даша Квіткова відреагувала на скандал навколо Костянтина Темляка. Вона засудила вчинки актора, колишня дівчина якого публічно заговорила про насильство з його боку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram Даші.

Що Квіткова думає про Темляка

"Жодна жінка не має проходити через насильство. Ні словом, ні поглядом, ні дотиком. Ні виправданням. Чоловіки, які бодай колись підіймають руку на жінку - не чоловіки. Це слабкі, жалюгідні та огидні люди, які прикривають своє безсилля агресією. Їм немає виправдання. Ніколи", - написала Даша.

"Жінки народились не для того, щоб виживати у стосунках. Жінки народилась, щоб жити. Щоб любити й бути коханою. Щоб відчувати безпеку, повагу та тепло", - наголосила вона.

Квіткова рознесла Темляка через скандал з аб'юзом і 15-річною дівчинкою: &quot;Жалюгідна людина&quot;Квіткова рознесла Темляка (скріншот)

Квіткова також зазначила, що кожна жінка гідна того, аби її слухали та обіймали, а не принижували та контролювали. І поруч має бути той, хто допомагає підійматися, а не той, лише ламає.

"Чоловік, який підіймає руку на жінку, принижує її, ламає її волю - не чоловік. Це слабка, жалюгідна людина, яка боїться сили поруч і намагається знищити її, щоб самому здаватися "великим". Насильство - це не "емоції", не "випадковість" і не "Ти мене довела". Це свідомий вибір стати агресором", - наголосила блогерка.

"Кожна історія, яку не розповіли, дає агресору ще один шанс зробити це знову. Тому я схиляю голову перед жінками, які наважуються говорити. Мовчання тримає агресора в силі. А правда - забирає її. Підтримуйте тих, хто говорить. І якщо ви самі зараз у темряві - знайте, там, за її межами, є світло. І ви не одні", - написала вона.

Квіткова рознесла Темляка через скандал з аб'юзом і 15-річною дівчинкою: &quot;Жалюгідна людина&quot;Квіткова висловилася про скандал навколо Темляка (скріншот)

Даша додала, що агресія в словах - форма аб'юзу та насильства. При цьому знецінювати, ображати чи ігнорувати може не лише партнер, а й інші близькі люди.

"Пам'ятайте: ви маєте право говорити "ні" будь-кому, хто намагається зламати вас. І ви завжди маєте право на людей, які підіймають вас, а не топлять. Нехай таких людей в вашому житті буде якомога більше, а людей (про яких написано вище) - взагалі не було. Обіймаю кожну. Амінь", - резюмувала вона.

Квіткова рознесла Темляка через скандал з аб'юзом і 15-річною дівчинкою: &quot;Жалюгідна людина&quot;Stories Квіткової (скріншот)

Що відомо про скандал навколо Темляка

Після прем'єри кліпу Jerry Heil і YARMAK, в якому актор знявся зі своєю дружиною Анастасією Нестеренко, фотограф та колишня дівчина Темляка зробила гучну заяву. Дівчина написала, що Костянтин - "аб'юзер, тиран та нарцис". При цьому вона показала листування з актором та відео, на якому він поводився агресивно.

Колишня Темляка пояснила, що мовчала про насильство чотири роки. А коли вона побачила кліп, це стало для неї тригером. І тому дівчина наважилася розкрити всі деталі. Сам Костянтин спробував вибачатися, але отримав ще більше хейту.

На цьому скандал не закінчився. Пізніше про Темляка висловилася ще одна дівчина - юна співачка. Вона заявила, що актор писав їй непристойні повідомлення та навіть відправляв відверті фото, а на той момент їй було 15 років.

Це спровокувало бурхливу хвилю обговорень. Пізніше Yarmak та Jerry Heil прокоментували скандал з Темляком і видалили кліп.

