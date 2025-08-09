ua en ru
Жена Фелипенко извинилась за "поддержку" Темляка и обратилась к хейтерам

Суббота 09 августа 2025 23:15
Жена Фелипенко извинилась за "поддержку" Темляка и обратилась к хейтерам Екатерина Мотрич ответила на критику (фото: instagram.com/motrichka)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Ведущая проекта "Ебаут" и жена Юрия Фелипенко Екатерина Мотрич подверглась критике на фоне скандала с актером Константином Темляком. В новом посте она объяснила, как относится к нему после обвинений в абьюзе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Мотрич в Instagram.

Почему в сети раскритиковали Екатерину Мотрич

Бывшая девушка актера Темляка рассказала о пережитом в отношениях с ним насилии, а также его зависимостях. В ответ он записал видеообращение, в котором признал вину и заверил, что изменился и готов нести ответственность.

В комментариях под роликом некоторые коллеги и друзья выразили понимание и поддержку актеру. В частности Мотрич оставила смайлик, что вызвало возмущение среди пользователей.

Однако потом стало известно, что актер в 2023 году писал несовершеннолетней девушке, предлагая ей интим и присылая откровенные фото.

Примечательно, что вместе с этим начали исчезать комментарии и лайки в поддержку. Мотрич свой тоже убрала.

Мотрич извинилась за поддержку Темляка

В новом посте она объяснила, что ей понадобилось время, чтобы принять и осознать размер проблемы.

Жена Фелипенко извинилась за &quot;поддержку&quot; Темляка и обратилась к хейтерамЕкатерина Мотрич о Темляке (скриншот)

Она отметила, что стремилась лишь поддержать желание Константина понести ответственность, а не преуменьшить его насильственные действия.

"Понимаю, что это считалось совсем не так. Я прошу прощения, что моя реакция причинила боль тем, кто сталкивался с насилием", - поделилась она.

Жена Фелипенко извинилась за &quot;поддержку&quot; Темляка и обратилась к хейтерамМотрич о поддержке Темляка (скриншот)

Она также прокомментировала агрессивные нападки в свой адрес и упоминания ее покойного мужа Юры, который дружил и служил с актером.

"Я искренне считаю, что впутывать сюда Юру или желать мне смерти - это слишком. Это уже больше, чем призыв к ответственности, это тоже становится насилием", - отметила она.

Екатерина осудила любые проявления насилия, в частности действия Константина.

"На этом, хочу закрыть эту тему здесь. У меня нет ресурса больше включаться, быть сильной и поддерживающей. Сейчас основная тема моей жизни - проживание потери мужа. Хочу попросить вас оставить меня с этим", - добавила она.

Жена Фелипенко извинилась за &quot;поддержку&quot; Темляка и обратилась к хейтерамМотрич осудила Константина Темляка (скриншот)

Напомним, Константин Темляк участвовал в рекламной кампании ютуб-шоу "Ебаут" и бренда German, посвященной погибшему воину Фелипенко.

Модный бренд удалил фото, на которых позировал актер. Команда "Ебаут" осудила насилие. Они сообщили, что не знали о прошлом Константина и не планируют с ним дальнейшего сотрудничества.

