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Дружина Монатіка показала, як підріс молодший син: рідкісне фото

П'ятниця 27 червня 2025 16:09
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Дружина Монатіка показала, як підріс молодший син: рідкісне фото Дмитро та Ірина Монатіки стали батьками втретє минулого року (фото: instagram.com/irishamonatik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Дружина популярного співака MONATIK Ірина потішила прихильників рідкісним фото з піврічним сином та його татом.

Як повідомляє РБК-Україна, зворушливий кадр вона опублікувала в сториз Instagram.

У своєму фотоблозі Ірина опублікувала зворушливий кадр з родинної прогулянки. На ньому артист ніжно тримає на руках наймолодшого сина Леона.

Малюк, якому вже пів року, був вбраний у салатовий комбінезон. А зірковий тато для виходу обрав комфортну червону футболку.

Примітно, що батьки поки що приховують обличчя малюка. Вони так само робили зі своїми старшими синами, коли ті були зовсім малі.

Дружина Монатіка показала, як підріс молодший син: рідкісне фотоДмитро Монатік з сином Леоном (скриншот)

Раніше у ніч проти 27 червня дружина артиста поділилася кадрами з укриття. Разом з дітьми вони ховалися під час масованих російських обстрілів України у ніч проти 27 червня.

"Дитинство в багажнику машини", - прокоментувала Ірина.

Дружина Монатіка показала, як підріс молодший син: рідкісне фотоІрина Монатік показала, як з дітьми ховалася в укритті (скриншот)

Що відомо про родину Монатіка

Дмитро та Ірина вже понад 15 років разом. Подружжя також виховує двох синів - Платона і Данила. У грудні 2024 року вони стали батьками втретє.

Як раніше розповів артист, хлопчина дружина народжувала в бомбосховищі. Він був присутній на пологах та підтримував кохану.

"Якраз за день до цього дуже сильно лупили по Києву, дуже гриміло. Попросили в лікарів відразу народжувати в бомбосховищі, якщо раптом буде обстріл", - розповідав тоді Дмитро.

Згодом він також пояснив, чому для третього сина обрали ім'я Леон. Виявляється, воно наснилося співаку.

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