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Зірка "Ліги сміху" Люлєнов розійшовся з дівчиною після трьох років стосунків

П'ятниця 27 червня 2025 15:02
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Зірка "Ліги сміху" Люлєнов розійшовся з дівчиною після трьох років стосунків Іван Люлєнов (фото: instagram.com/ivanliulenov)
Автор: Іванна Пашкевич

Гуморист та музикант Іван Люлєнов повідомив, що розійшовся зі своєю дівчиною, танцівницею Єлизаветою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на спільний допис пари в Instagram.

Так, вже колишні закохані опублікували емоційне відео, де Ліза танцює під трек, написаний Іваном.

Попри болісний момент, Іван і Ліза вирішили не тримати все у таємниці, адже завжди були щирими зі своєю аудиторією.

У зверненні до підписників вони пояснили: розійшлися мирно, без конфліктів чи зрад, і хоч не стали ділитися деталями, запевнили - зберегли повагу одне до одного.

"Всім привіт. Це Іван і Ліза. Ми більше не разом. Ми розійшлись, але розійшлись по-дорослому та залишились в гарних стосунках. Жодних скандалів і негативу між нами немає. Ми вдячні один одному за цей шлях. Ми були публічною парою, тому і вирішили поділитись з вами. Вдячні один одному за все. Тут не буде багато тексту. Ми творчі люди, тому висловили це так, як звикли: Ліза в танці, Іван у пісні. Якщо і розходитись, то красиво!", - йдеться в заяві ексзакоханих.

Що відомо про стосунки Люлєнова з Єлизаветою

Історія їхнього кохання тривала понад три роки. Хоча про стосунки Іван вперше згадав публічно лише на початку 2023 року, згодом стало відомо - роман між ними почався задовго до цього.

За цей час Люлєнов часто ділився спільними моментами з Лізою, а також познайомив її зі своєю родиною в Молдові, де він народився.

Раніше Іван натякав, що поки не готовий до серйозних кроків у стосунках.

В одному з інтерв’ю він зізнався, що ймовірні заручини сприймає як щось нав’язане ззовні, а не як особисте бажання.

Зірка &quot;Ліги сміху&quot; Люлєнов розійшовся з дівчиною після трьох років стосунківІван Люлєнов з екс-коханою (фото: instagram.com/ivanliulenov)

Цілком можливо, що саме це з часом і могло стати однією з причин розставання.

"Не дуже готовий до заручин. Бо для мене це суспільний тиск від родичів і знайомих. Хотів би, щоб це рішення саме до мене прийшло. Ми зараз живемо разом, і я називаю це сім’єю. Бо у нас дуже багато чого спільного. Але цей крок – серйозна відповідальність. Але коли сам вирішу, то зроблю це яскраво", - ділився виконавець.

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