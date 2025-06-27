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Камалія забирає доньок з Британії: де тепер навчатимуться двійнята в Україні

П'ятниця 27 червня 2025 10:55
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Камалія забирає доньок з Британії: де тепер навчатимуться двійнята в Україні Камалія (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Камалія повідомила, що повертає дітей - 11-річних Аріну та Мірабеллу - до України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки для YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці".

З початку повномасштабного вторгнення РФ донечки Камалії мешкають у Лондоні разом з батьком Мохаммадом Захуром і нянею.

Та вже з вересня дівчатка підуть до школи не у Великій Британії, а в Києві.

Причиною такого рішення стала не лише туга за домом, а й серйозні психологічні труднощі, які почали переживати її доньки, перебуваючи за кордоном.

Камалія забирає доньок з Британії: де тепер навчатимуться двійнята в УкраїніКамалія з екс-чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

"Вони повертаються вчитися в Україну. І вже з цього року, від вересня, вони будуть вчитися в київській школі. Ми всі сподіваємося, що все (війна - прим. ред.) йде до кінця вже. Загалом, вони кожного року приїздять 4-5 разів сюди, на два тижні. І просто в них вже психологічний злам пішов. Вони хочуть до мене, своїх друзів, своєї домівки. Їх дуже тягне додому. У них бойкот, в них депресія - вони нічого не хочуть робити", - поділилася артистка.

Та на цьому все не закінчилося. Камалія зізналася, що дівчатка також почали скаржитися на цькування в британській школі, попри її елітний статус.

Камалія забирає доньок з Британії: де тепер навчатимуться двійнята в УкраїніКамалія з екс-чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/kamaliyaofficial)

Улюблені заняття більше не приносили радості, а захоплення, яким вони раніше горіли, зникли.

"Їм не подобається жити в Лондоні. Вони кажуть, що в школі дуже багато булінгу. Так, школа там дуже класна - це одна з найкращих шкіл в Британії. До того ж у них і друзі там є, і англійську мову вони як свою другу рідну знають. Але вони кажуть, що в Україні люди добріші. І вони просто вже багато від чого навіть відмовились. Наприклад, від гімнастики, яку дуже любили, особливо Мірабелла, яка мріяла представляти Україну на олімпійських змаганнях. Там вона втратила мрію", - зізналася Камалія.

Тепер зіркова мама робить усе можливе, аби повернути своїм донькам комфорт, мотивацію та відчуття дому - вже в українських реаліях.

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