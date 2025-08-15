ua en ru
Дружина Решетніка заговорила про поповнення в родині (фото)

П'ятниця 15 серпня 2025 15:40

Дружина Решетніка заговорила про поповнення в родині (фото) У Григорія та Христини Решетнік троє синів (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетніка, блогерка Христина Решетнік, зробила зізнання щодо поповнення в родині.

Як повідомляє РБК-Україна, Христина розповіла в Instagram, чи готова знову стати мамою.

Що сказала дружина Решетніка про поповнення в родині

У своєму блозі вона запустила рубрику "питання-відповідь", де шанувальники можуть дізнатися більше про її життя.

Серед різноманітних повідомлень було й запитання про можливе поповнення в родині. Нині подружжя виховує трьох синів.

До свого коментаря Христина додала сімейне фото, на якому позує у довгій білій сукні поруч з Іваном, Дмитром та Олександром. І, судячи з відповіді, вона не проти стати мамою вчетверте. Але цього разу хотіла б народити донечку.

"Красиву хотілося б", - з емодзі написала вона.

Дружина Решетніка заговорила про поповнення в родині (фото)Родина ведучого Решетніка (скриншот)

Христина часто ділиться родинними кадрами, показує, як проводить час із дітьми, чоловіком та ділиться порадами щодо турботи про синів. Зокрема зізналася, що годувала хлопчиків грудьми до 1 року і двох місяців.

"Це один з найкращих вкладів в здоров'я моїх синів. Закликаю всіх жінок, якщо є така можливість, годувати грудьми. Це не тільки фізіологічно, а й дуже зручно. Це сильний імунітет", - поділилася вона.

Дружина Решетніка заговорила про поповнення в родині (фото)Христина Решетнік дала пораду мам (скриншот)

Що відомо про стосунки Григорія та Христини Решетніків

Одна з найміцніших пар українського шоу-бізнесу разом вже майже 15 років. Вони познайомилися у 2008 році. Тоді Христина теж працювала на телебаченні.

Згодом у них зав'язалися міцні романтичні стосунки, які переросли у щасливий шлюб з трьома дітьми. Вони одружилися у 2010 році в Івано-Франківську.

Дружина Решетніка заговорила про поповнення в родині (фото)Родина Григорія Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

