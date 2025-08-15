ua en ru
Жена Решетника заговорила о пополнении в семье (фото)

Пятница 15 августа 2025 15:40
Жена Решетника заговорила о пополнении в семье (фото) У Григория и Кристины Решетник трое сыновей (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Жена ведущего "Холостяка" Григория Решетника, блогер Кристина Решетник, сделала признание относительно пополнения в семье.

Как сообщает РБК-Украина, Кристина рассказала в Instagram, готова ли снова стать мамой.

Что сказала жена Решетника о пополнении в семье

В своем блоге она запустила рубрику "вопрос-ответ", где поклонники могут узнать больше о ее жизни.

Среди разнообразных сообщений был и вопрос о возможном пополнении в семье. Сейчас супруги воспитывают троих сыновей.

К своему комментарию Кристина добавила семейное фото, на котором позирует в длинном белом платье рядом с Иваном, Дмитрием и Александром. И, судя по ответу, она не против стать мамой в четвертый раз. Но на этот раз хотела бы родить дочь.

"Красивую хотелось бы", - с эмодзи написала она.

Жена Решетника заговорила о пополнении в семье (фото)Семья ведущего Решетника (скриншот)

Кристина часто делится семейными кадрами, показывает, как проводит время с детьми, мужем и делится советами по заботе о сыновьях. В частности призналась, что кормила мальчиков грудью до 1 года и двух месяцев.

"Это один из лучших вкладов в здоровье моих сыновей. Призываю всех женщин, если есть такая возможность, кормить грудью. Это не только физиологично, но и очень удобно. Это сильный иммунитет", - поделилась она.

Жена Решетника заговорила о пополнении в семье (фото)Кристина Решетник дала совет мам (скриншот)

Что известно об отношениях Григория и Кристины Решетник

Одна из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса вместе уже почти 15 лет. Они познакомились в 2008 году. Тогда Кристина тоже работала на телевидении.

Впоследствии у них завязались крепкие романтические отношения, которые переросли в счастливый брак с тремя детьми. Они поженились в 2010 году в Ивано-Франковске.

Жена Решетника заговорила о пополнении в семье (фото)Семья Григория Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

