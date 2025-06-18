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Дружина Тімура Мірошниченка замилувала рідкісними фото доньки в день її 7-річчя

Середа 18 червня 2025 12:45
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Дружина Тімура Мірошниченка замилувала рідкісними фото доньки в день її 7-річчя Тімур та Інна Мірошниченки з усіма дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Катерина Собкова

Дружина відомого телеведучого Тімура Мірошниченка, юристка і блогерка Інна зворушила мережу рідкісними фотографіями їхньої доньки Мії з нагоди її 7-річчя. Вона також поділилася теплими словами та емоціями, зізнавшись, що мріє про мирне дитинство для своєї дитини в непростий для країни час.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її Instagram-акаунт.

"З днем народження, донечко. Ми б дуже хотіли, щоб твоє дитинство не припадало на такі часи. І в день твого 7-річчя не було дня жалоби в рідному місті", - зазначила Інна Мірошниченко.

Також вона побажала доньці щастя та мирного життя.

"Найбільше ми мріємо, щоб ти прожила довге, мирне і щасливе життя! Любимо тебе, зіронько!" - підсумувала вона.

Крім того, багатодітна мама показала рідкісні фото із сімейного архіву, на яких можна побачити маленьку Мію одразу ж після народження, в 1 рік і разом із молодшим братом Марко.

Інна Мірошниченко показала рідкісні архівні кадри доньки (скриншоти)

Також вона опублікувала відео з найяскравішими моментами її життя - від народження і до сьогоднішнього дня, на яких можна побачити, як Мія виросла і змінилася.

До слова, Тімур Мірошниченко також поділився у своєму блозі архівним фото з донькою.

"Оп, і 7 років", - написав він.

Дружина Тімура Мірошниченка замилувала рідкісними фото доньки в день її 7-річчя

Тимур Мірошниченко з донькою (скриншот)

Як відреагували в мережі

Фоловери зіркової пари тут же почали коментувати публікацію Інни Мірошниченко, бажаючи Мії щасливого дитинства:

  • "Любов", - написала співачка Kola
  • "З іменинницею", - зазначила Даша Квіткова
  • "Вітаємо! Нашу улюблену Мію", - написала Світлана Тарабарова
  • "Вітаю з днем народження талановиту красуню! Щастя і щасливої долі під мирним небом!"
  • "З днем народження маленьку зірочку! Нехай буде дуже-дуже щасливою"
  • "Промінчик щастя! Яка вона у вас прекрасна"
  • "Яка вона ніжна дівчинка! Нехай буде здорова і щаслива, а в житті зустрічаються тільки хороші люди та вірні друзі!".

Дружина Тімура Мірошниченка замилувала рідкісними фото доньки в день її 7-річчя

Донька Тімура Мірошниченка (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Нагадаємо, Тімур та Інна виховують чотирьох дітей. Двоє з них - 7-річна Мія та 5-річний Марко - їхні біологічні. А 4-річного Марселя та 9-річну Ангеліну вони всиновили або, як кажуть, народили серцем.

Нещодавно Інна показувала, як змінився за два роки їхній названий син Марсель після того, як вони забрали його з дитячого будинку.

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