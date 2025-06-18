Жена Тимура Мирошниченко умилила редкими фото дочери в день ее 7-летия

Супруга известного телеведущего Тимура Мирошниченко, юрист и блогерша Инна тронула сеть редкими фотографиями их дочери Мии по случаю ее 7-летия. Она также поделилась теплыми словами и эмоциями, признавшись, что мечтает о мирном детстве для своего ребенка в непростое для страны время.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram -аккаунт.

"С днем рождения, доченька. Мы бы очень хотели, чтобы твое детство не приходилось на такие времена. И в день твоего 7-летия не было дня траура в родном городе", - отметила Инна Мирошниченко.

Также она пожелала дочери счастья и мирной жизни.

"Больше всего мы мечтаем, чтобы ты прожила долгую, мирную и счастливую жизнь! Любим тебя, звездочка!" - подытожила она.

Кроме того, многодетная мама показала редкие фото из семейного архива, на которых можно увидеть маленькую Мию сразу же после рождения, в 1 годик и вместе с младшим братом Марко.

Инна Мирошниченко показала редкие архивные кадры дочки (скриншоты)

Также она опубликовала видео с самыми яркими моментами ее жизни - от рождения и до сегодняшнего дня, на которых можно увидеть, как Мия выросла и изменилась.

К слову, Тимур Мирошниченко также поделился в своем блоге архивным фото с дочкой.

"Оп, и 7 лет", - написал он.

Тимур Мирошниченко с дочерью (скриншот)

Как отреагировали в сети

Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать публикацию Инны Мирошниченко, желая Мии счастливого детства:

"Любовь", - написала певица Kola

"С именинницей", - отметила Даша Квиткова

"Поздравляем! Нашу любимую Мию", - написала Светлана Тарабарова

"Поздравляю с днем рождения талантливую красавицу! Счастья и счастливой судьбы под мирным небом!"

"С днем ​​рождения маленькую звездочку! Пусть будет очень-очень счастливой"

"Лучик счастья! Какая она у вас прекрасная"

"Какая она нежная девочка! Пусть будет здоровая и счастливая, а в жизни встречаются только хорошие люди и верные друзья!".

Дочка Тимура Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Напомним, Тимур и Инна воспитывают четырех детей. Двое из них - 7-летняя Мия и 5-летний Марко - их биологические. А 4-летнего Марселя и 9-летнюю Ангелину она усыновили или, как говорят, родили сердцем.

Недавно Инна показывала, как изменился за два года их приемный сын Марсель после того, как они забрали его из детского дома.