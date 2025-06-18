Жена Тимура Мирошниченко умилила редкими фото дочери в день ее 7-летия
Супруга известного телеведущего Тимура Мирошниченко, юрист и блогерша Инна тронула сеть редкими фотографиями их дочери Мии по случаю ее 7-летия. Она также поделилась теплыми словами и эмоциями, признавшись, что мечтает о мирном детстве для своего ребенка в непростое для страны время.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram-аккаунт.
"С днем рождения, доченька. Мы бы очень хотели, чтобы твое детство не приходилось на такие времена. И в день твоего 7-летия не было дня траура в родном городе", - отметила Инна Мирошниченко.
Также она пожелала дочери счастья и мирной жизни.
"Больше всего мы мечтаем, чтобы ты прожила долгую, мирную и счастливую жизнь! Любим тебя, звездочка!" - подытожила она.
Кроме того, многодетная мама показала редкие фото из семейного архива, на которых можно увидеть маленькую Мию сразу же после рождения, в 1 годик и вместе с младшим братом Марко.
Инна Мирошниченко показала редкие архивные кадры дочки (скриншоты)
Также она опубликовала видео с самыми яркими моментами ее жизни - от рождения и до сегодняшнего дня, на которых можно увидеть, как Мия выросла и изменилась.
К слову, Тимур Мирошниченко также поделился в своем блоге архивным фото с дочкой.
"Оп, и 7 лет", - написал он.
Тимур Мирошниченко с дочерью (скриншот)
Как отреагировали в сети
Фолловеры звездной пары тут же принялись комментировать публикацию Инны Мирошниченко, желая Мии счастливого детства:
- "Любовь", - написала певица Kola
- "С именинницей", - отметила Даша Квиткова
- "Поздравляем! Нашу любимую Мию", - написала Светлана Тарабарова
- "Поздравляю с днем рождения талантливую красавицу! Счастья и счастливой судьбы под мирным небом!"
- "С днем рождения маленькую звездочку! Пусть будет очень-очень счастливой"
- "Лучик счастья! Какая она у вас прекрасная"
- "Какая она нежная девочка! Пусть будет здоровая и счастливая, а в жизни встречаются только хорошие люди и верные друзья!".
Дочка Тимура Мирошниченко (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Напомним, Тимур и Инна воспитывают четырех детей. Двое из них - 7-летняя Мия и 5-летний Марко - их биологические. А 4-летнего Марселя и 9-летнюю Ангелину она усыновили или, как говорят, родили сердцем.
Недавно Инна показывала, как изменился за два года их приемный сын Марсель после того, как они забрали его из детского дома.
Вас также может заинтересовать
- Анна Кошмал умилила новым видео с 3-месячной дочкой
- Легкоатлетка Геращенко показала, как пряталась с крошечной дочкой во время атаки РФ
- 6 украинских звезд, которые стали или станут мамами в 2025 году.