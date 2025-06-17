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6 українських зірок, які стали або стануть мамами у 2025 році

Вівторок 17 червня 2025 09:00
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6 українських зірок, які стали або стануть мамами у 2025 році Хто з українських зірок став чи стане мамою у 2025 році (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Днями телеведуча Леся Нікітюк повідомила, що вперше стане мамою - її зворушлива новина швидко облетіла мережу. А 2025 рік, схоже, вже можна назвати роком поповнень у зіркових родинах: одні українські знаменитості нещодавно народили, інші - ще чекають на народження малюків.

Хто саме - дізнайтеся у нашій добірці на РБК-Україна.

Анна Кошмал

Зірка серіалів "Свати" та "Папік 2" стала мамою вдруге 11 березня. Акторка народила донечку на 41-му тижні вагітності.

Пологи пройшли природним шляхом, з епідуральною анестезією, без ускладнень.

Вона зізналася, що все минуло доволі швидко, тож вже задумується над третьою дитиною.

6 українських зірок, які стали або стануть мамами у 2025 роціАнна Кошмал з молодшим сином (фото: instagram.com/smorkovkina)

Із чоловіком Іваном Сморковкіним Анна у шлюбі з 2017 року, проте ретельно оберігає його від публічності.

Оксана Жданова

Акторка з "Конотопської відьми" 26 травня повідомила, що стала мамою вперше.

У неї з коханим - музикантом Михайлом Матюхіним - народилася донечка. Пара не розголошує ім’я новонародженої, але поділилася, що маля народилося здоровим.

Оксана Жданова і Михайло Матюхін (фото: фото: instagram.com/kszhd_)

SLAVIA

Ще у квітні SLAVIA заінтригувала шанувальників появою з округлим животиком у кліпі "Дівка з перцем", а згодом підтвердила вагітність.

Її обранець - бізнесмен Андрій Павлюк, який освідчився через застосунок "Дія" у свій день народження.

7 червня пара офіційно побралася, а вже 8 червня співачка народила сина - це сталося на свято Трійці.

SLAVIA вперше стала мамою (фото: instagram.com/slavia_official)

СолоХа

У березні 2025 року на сольному концерті в Києві СолоХа оголосила, що вагітна втретє.

Вона зізналася, що чекає на дитину від свого чоловіка Максима, якого не показує публіці.

6 українських зірок, які стали або стануть мамами у 2025 роціСолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

Раніше у пари народилася донька Євлая, а також артистка виховує ще одну дочку, Аріану, від першого шлюбу.

Через спільну виставу з Тарасом Цимбалюком, в якій вони грають закоханих, навколо співачки виникли чутки про те, що саме від актора вагітна артистка - але вона це спростувала.

Марина Голд

Учасниця "Холостяка-12" Марина Голд (сезон з Алексом Топольським) ще в середині травня зізналася про вагітність.

6 українських зірок, які стали або стануть мамами у 2025 роціМарина Голд (фото: instagram.com/marynagold1)

Разом із чоловіком, із яким мешкає в США, вони влаштували гендер-паті, де дізналися - в них буде донечка. Пологи очікуються влітку 2025 року.

Юлія Думанська

У квітні стало відомо, що співачка Юлія Думанська та її чоловік, львівський бізнесмен Григорій Козловський, чекають на третю спільну дитину - сина.

У пари також є донька Діана та син Ярема. Для Козловського це буде вже шоста дитина.

Юлія Думанська з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/julia_dumanska)

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