Дружина Тімура Мірошниченка замилувала рідкісними фото доньки в день її 7-річчя

"З днем народження, донечко. Ми б дуже хотіли, щоб твоє дитинство не припадало на такі часи. І в день твого 7-річчя не було дня жалоби в рідному місті", - зазначила Інна Мірошниченко.

Також вона побажала доньці щастя та мирного життя.

"Найбільше ми мріємо, щоб ти прожила довге, мирне і щасливе життя! Любимо тебе, зіронько!" - підсумувала вона.

Крім того, багатодітна мама показала рідкісні фото із сімейного архіву, на яких можна побачити маленьку Мію одразу ж після народження, в 1 рік і разом із молодшим братом Марко.

Інна Мірошниченко показала рідкісні архівні кадри доньки (скриншоти)

Також вона опублікувала відео з найяскравішими моментами її життя - від народження і до сьогоднішнього дня, на яких можна побачити, як Мія виросла і змінилася.

До слова, Тімур Мірошниченко також поділився у своєму блозі архівним фото з донькою.

"Оп, і 7 років", - написав він.

Тимур Мірошниченко з донькою (скриншот)

Як відреагували в мережі

Фоловери зіркової пари тут же почали коментувати публікацію Інни Мірошниченко, бажаючи Мії щасливого дитинства:

"Любов", - написала співачка Kola

"З іменинницею", - зазначила Даша Квіткова

"Вітаємо! Нашу улюблену Мію", - написала Світлана Тарабарова

"Вітаю з днем народження талановиту красуню! Щастя і щасливої долі під мирним небом!"

"З днем народження маленьку зірочку! Нехай буде дуже-дуже щасливою"

"Промінчик щастя! Яка вона у вас прекрасна"

"Яка вона ніжна дівчинка! Нехай буде здорова і щаслива, а в житті зустрічаються тільки хороші люди та вірні друзі!".

Донька Тімура Мірошниченка (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Нагадаємо, Тімур та Інна виховують чотирьох дітей. Двоє з них - 7-річна Мія та 5-річний Марко - їхні біологічні. А 4-річного Марселя та 9-річну Ангеліну вони всиновили або, як кажуть, народили серцем.

Нещодавно Інна показувала, як змінився за два роки їхній названий син Марсель після того, як вони забрали його з дитячого будинку.