Дружина Усика різко захистила Данилка на тлі скандалу через російську мову (фото)

Дружина боксера висловилася про Данилка

Так, обраниця Усика побачила новину про те, що мовний омбудсман звернувся до Нацполіції через виступ Вєрки Сердючки у Києві, під час якого пролунали пісні російською. І через це Катерина вирішила встати на захисти Данилка.

"Я не розумію, що важливіше вже - мова чи дії!!! Людина допомагає і підтримує свою Країну, і співає свої пісні!!! Головне - людиною залишатися, а не україномовним зрадником!" - написала вона.

Дружина Усика захистила Данилка на тлі мовного скандалу (скріншот)

Також Катерина опублікувала фото з Данилком під час одного з його виступів. Вона підписала її теплими словами про артиста.

"Сильна, крута людина" - зазначила дружина Усика.

Кохана Усика висловилася про скандал навколо Данилка (скріншот)

Як Данилко потрапив у новий скандал

Нагадаємо, днями артист виступив зі своїми хітами. Виконання російськомовних пісень в Києві, в умовах повномасштабної війни РФ проти України, обурило багатьох користувачів. Не стали мовчати й публічні персони.

Зокрема, виступ Сердючки публічно засудили ведучі Тала Калатай та Анна Тульєва, музичний критик Роман Бутурлакін, блогери Ваня Рассел та Олена Мандзюк. А журналіст "Суспільного" Віктор Дяченко подав скаргу.

Після цього з'явилася реакція поліції на скандал з Данилком. Правоохоронці підтвердили, що встановлюють обставини події, яка сталася на концерті, триває перевірка.