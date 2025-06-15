Жена Усика резко защитила Данилко на фоне скандала из-за русского языка (фото)

Жена боксера высказалась о Данилко

Так, избранница Усика увидела новость о том, что языковой омбудсмен обратился в Нацполицию из-за выступления Верки Сердючки в Киеве, во время которого прозвучали песни на русском. И поэтому Екатерина решила встать на защиту Данилко.

"Я не понимаю, что важнее уже - язык или действия!!!! Человек помогает и поддерживает свою Страну, и поет свои песни!!! Главное - человеком оставаться, а не украиноязычным предателем!" - написала она.

Жена Усика защитила Данилко на фоне языкового скандала (скриншот)

Также Екатерина опубликовала фото с Данилко во время одного из его выступлений. Она подписала ее теплыми словами об артисте.

"Сильный, крутой человек" - отметила жена Усика.

Возлюбленная Усика высказалась о скандале вокруг Данилко (скриншот)

Как Данилко попал в новый скандал

Напомним, на днях артист выступил со своими хитами. Исполнение русскоязычных песен в Киеве, в условиях полномасштабной войны РФ против Украины, возмутило многих пользователей. Не стали молчать и публичные персоны.

В частности, выступление Сердючки публично осудили ведущие Тала Калатай и Анна Тульева, музыкальный критик Роман Бутурлакин, блогеры Ваня Рассел и Елена Мандзюк. А журналист "Суспільного" Виктор Дяченко подал жалобу.

После этого появилась реакция полиции на скандал с Данилко. Правоохранители подтвердили, что устанавливают обстоятельства происшествия, которое произошло на концерте, идет проверка.