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Жена Усика очаровала новыми семейными фото с боксером и младшей дочерью

Вторник 29 июля 2025 18:05
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Жена Усика очаровала новыми семейными фото с боксером и младшей дочерью Семья Усыков наслаждается совместным временем вместе (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Жена боксера Александра Усика, Екатерина, порадовала новыми семейными кадрами. На опубликованных фото она показала, как отдыхает с чемпионом и их младшей дочкой Марией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Екатерины Усик.

Как семья Александр Усика проводит время вместе

Семейство редко делится подробностями своей личной жизни, однако во время отдыха жена боксера стала все больше делиться семейными моментами.

Так, на этот раз она разместила несколько теплых фото с мужем, который недавно одержал победу в бою с британцем Дюбуа.

На одном из снимков, сделанных на поляне, Екатерина позирует в нежных объятиях с Усиком. Супруги имеют расслабленный и счастливый вид.

Жена Усика очаровала новыми семейными фото с боксером и младшей дочерьюСемья Усиков на отдыхе (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

На другом можно разглядеть, как влюбленные дурачатся и смеются. После месяцев напряженных тренировок они наконец могут насладиться совместным временем.

Жена Усика очаровала новыми семейными фото с боксером и младшей дочерьюАлександр Усик с женой (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Ранее в публикациях Екатерина отмечала геолокацию Испания, поэтому именно там сейчас находится семья.

Как Усики отдыхают в Испании (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Отдельное внимание привлекли снимки с младшей дочерью Марией, которой сейчас 1 год и 6 месяцев.

Девочка, которую редко показывают на публике, на этот раз предстала в стильном платье с эмблемой бренда Dolce & Gabbana и милым хвостиком.

Жена Усика очаровала новыми семейными фото с боксером и младшей дочерьюМария Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Что известно о браке Александра Усика

С будущей женой боксер познакомился еще в школе в Симферополе. Он даже посвящал ей стихи, чтобы понравиться. Однако подростковые отношения пары не были идеальными: они то сходились, то расходились.

В конце концов любовь победила. Екатерина и Александр поженились в 2009 году, а затем впервые стали родителями.

Всего у пары сейчас четверо детей - две дочери Елизавета и Мария и два сына - Кирилл и Михаил.

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