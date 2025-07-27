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Дружина Усика замилувала новими фото молодшої доньки: у костюмі Nike та з хрестиком

Неділя 27 липня 2025 09:45
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Дружина Усика замилувала новими фото молодшої доньки: у костюмі Nike та з хрестиком Марії вже 1 рік та 6 місяців (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Дружина українського боксера Олександра Усика, Катерина, вперше за тривалий час поділилася світлинами їхньої молодшої доньки Марії.

Як повідомляє РБК-Україна, відповідними кадрами кохана боксера замилувала в Instagram.

Як виглядає донька Олександра Усика

Боксер та його дружина рідко діляться моментами з життя дітей. Саме тому кожна така публікація стає справжньою подією для прихильників родини.

Цього разу на опублікованих фото Катерина показала, як підросла їхня молодша донька Марія. Їй вже 1 рік і 6 місяців.

Вона постала в блакитному спортивному костюмчику з написом Nike та панамці в тон.

Образ доповнили прикраси: хрестик на шиї - символ духовних цінностей Усиків, а також браслетик і сережки-гвоздики.

Дружина Усика замилувала новими фото молодшої доньки: у костюмі Nike та з хрестикомЯкий має вигляд молодша дочка Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Судячи з кадрів, донька боксера насолоджувалася прогулянкою з мамою в компанії песика.

Дружина Усика замилувала новими фото молодшої доньки: у костюмі Nike та з хрестикомМолодша донька Олександра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Що відомо про дітей українського боксера

Нагадаємо, Катерина та Олександр мають чотирьох нащадків. У них також є донька Єлизавета, яка вручила татові особливий талісман на удачу в бою, а також сини Михайло та Кирило.

Спортсмен та його майбутня дружина познайомилися під час навчання у Сімферополі. Їхні стосунки почалися у підлітковому віці й мали свої злети та падіння.

Зрештою у 2009 році вони одружилися в Криму, а згодом вперше стали батьками. Раніше Катерина розповіла, чому всі рази народжувала сама - без присутності Олександра на пологах. Пара також не приховувала, що не проти мати ще дітей.

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