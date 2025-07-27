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Жена Усика замиловала новыми фото младшей дочери: в костюме Nike и с крестиком

Воскресенье 27 июля 2025 09:45
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Жена Усика замиловала новыми фото младшей дочери: в костюме Nike и с крестиком Марии уже 1 год и 6 месяцев (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Жена украинского боксера Александра Усика, Екатерина, впервые за долгое время поделилась фотографиями их младшей дочери Марии.

Как сообщает РБК-Украина, соответствующими кадрами возлюбленная боксера замиловала в Instagram.

Как выглядит дочь Александра Усика

Боксер и его жена редко делятся моментами из жизни детей. Именно поэтому каждая такая публикация становится настоящим событием для поклонников семьи.

На этот раз на опубликованных фото Екатерина показала, как подросла их младшая дочь Мария. Ей уже 1 год и 6 месяцев.

Она предстала в голубом спортивном костюмчике с надписью Nike и панамке в тон.

Образ дополнили украшения: крестик на шее - символ духовных ценностей Усиков, а также браслетик и серьги-гвоздики.

Жена Усика замиловала новыми фото младшей дочери: в костюме Nike и с крестикомКак выглядит младшая дочь Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Судя по кадрам, дочь боксера наслаждалась прогулкой с мамой в компании песика.

Жена Усика замиловала новыми фото младшей дочери: в костюме Nike и с крестикомМладшая дочь Александра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Что известно о детях украинского боксера

Напомним, Екатерина и Александр имеют четырех отпрысков. У них также есть дочь Елизавета, которая вручила папе особый талисман на удачу в бою, а также сыновья Михаил и Кирилл.

Спортсмен и его будущая жена познакомились во время учебы в Симферополе. Их отношения начались в подростковом возрасте и имели свои взлеты и падения.

В конце концов в 2009 году они поженились в Крыму, а затем впервые стали родителями.

Ранее Екатерина рассказала, почему все разы рожала сама - без присутствия Александра на родах. Пара также не скрывала, что не против иметь еще детей.

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