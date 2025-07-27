Дружина Усика замилувала новими фото молодшої доньки: у костюмі Nike та з хрестиком

Дружина українського боксера Олександра Усика, Катерина, вперше за тривалий час поділилася світлинами їхньої молодшої доньки Марії.
Як повідомляє РБК-Україна, відповідними кадрами кохана боксера замилувала в Instagram.
Боксер та його дружина рідко діляться моментами з життя дітей. Саме тому кожна така публікація стає справжньою подією для прихильників родини.
Цього разу на опублікованих фото Катерина показала, як підросла їхня молодша донька Марія. Їй вже 1 рік і 6 місяців.
Вона постала в блакитному спортивному костюмчику з написом Nike та панамці в тон.
Образ доповнили прикраси: хрестик на шиї - символ духовних цінностей Усиків, а також браслетик і сережки-гвоздики.
Судячи з кадрів, донька боксера насолоджувалася прогулянкою з мамою в компанії песика.
Нагадаємо, Катерина та Олександр мають чотирьох нащадків. У них також є донька Єлизавета, яка вручила татові особливий талісман на удачу в бою, а також сини Михайло та Кирило.
Спортсмен та його майбутня дружина познайомилися під час навчання у Сімферополі. Їхні стосунки почалися у підлітковому віці й мали свої злети та падіння.
Зрештою у 2009 році вони одружилися в Криму, а згодом вперше стали батьками. Раніше Катерина розповіла, чому всі рази народжувала сама - без присутності Олександра на пологах. Пара також не приховувала, що не проти мати ще дітей.
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