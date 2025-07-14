Дружина Віктора Павліка замилувала фото з відпочинку з 4-річним сином

Молода дружина Віктора Павліка, блогерка і підприємиця Катерина Репяхова, поділилася новими фото з відпочинку разом із маленьким сином.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Дружина Павліка показала фото з відпустки

У своєму блозі дружина артиста досить часто ділиться фото і відео зі своїх подорожей. Куди саме цього разу вона полетіла, Катерина Репяхова не розповіла.

Вона зняла відео, на якому можна побачити як її 4-річний син з радістю біжить до моря.

Репяхова також поділилася чесними фото з морського відпочинку без фотошопу.

"Ти моє сонце, ти моя радість

Ти моя сила, ти моя слабкість

Ти моє небо, ти мої крила

Ти моя слабкість, ти моя сила", - підписала вона серію фото.

На знімках видно, що дружина Павліка насолоджується відпусткою біля моря із сином.

Примітно, що Репяхова вже вдруге за літо полетіла на море. До цього вони відпочивали наприкінці травня в одному з шикарних готелів Туреччини.

У Stories вона розповіла, що у сина на морі почався стрибок у розвитку - він став називати всі предмети.

Дружина Павліка похвалилася відпочинком біля моря (фото: instagram.com/repyahovakate)

Як відреагували в мережі

Фоловери дружини Павліка тут же почали коментувати її фото і відео:

"Клас! Гарного відпочинку"

"Це кайф для дитини! Які ж мами молодці, які можуть узяти та дозволити дитині бути саме так щасливою"

"Красиві"

"Ви прекрасні".

Дружина Павліка з сином (фото: instagram.com/repyahovakate)

Що відомо про проблеми з розвитком сина Павліка

Катерина Репяхова - четверта дружина артиста, пара розписалася 2020 року, а 2021 року в них народився син Михайло.

Коли йому було близько двох років, батьки почали помічати, що він поводиться не так, як інші діти. Згодом стало зрозуміло, що в Михайла затримка мовлення і так званий синдром "незграбної дитини", оскільки хлопчик часто падає.

Катерина Репяхова не боїться ділитися подробицями зі своїми підписниками. Вона розповідає про всі способи, як допомогти дитині. Проте вона часто стикається з хейтом.

Тільки за останній рік Репяхова відвідала кількох фахівців в Україні та за кордоном, щоб зрозуміти причину затримки мовлення у дитини.

До слова, МРТ розшифровували 6 разів. Також вона зробила дитині генетичний аналіз.

Можливо, причиною стала хвороба, яку дружина співака перенесла безсимптомно під час вагітності.

Сам Віктор Павлік раніше шокував заявою, що хвороба сина може бути дана як покарання за "його гріхи".