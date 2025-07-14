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Жена Виктора Павлика умилила фото с отдыха с 4-летним сыном

Понедельник 14 июля 2025 17:34
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Жена Виктора Павлика умилила фото с отдыха с 4-летним сыном Виктор Павлик с женой и сыном Михаилом (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Катерина Собкова

Молодая жена Виктора Павлика, блогерша и предприниматель Екатерина Репяхова, поделилась новыми фото с отдыха вместе с маленьким сыном.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Жена Павлика показала фото с отпуска

В своем блоге супруга артиста достаточно часто делится фото и видео со своих путешествий. Куда именно в этот раз она полетела, Екатерина Репяхова не рассказала.

Она сняла видео, на котором можно увидеть как ее 4-летний сын с радостью бежит к морю.

Репяхова также поделилась честными фото с морского отдыха без фотошопа.

"Ты мое солнце, ты моя радость

Ты моя сила, ты моя слабость

Ты мое небо, ты мои крылья

Ты моя слабость, ты моя сила", - подписала она серию фото.

На снимках видно, что жена Павлика наслаждается отпуском у моря с сыном.

Примечательно, что Репяхова уже второй раз за лето улетела на море. До этого они отдыхали в конце мая в одном из шикарных отелей Турции.

В Stories она рассказала, что у сына на море начался скачок в развитии - он стал называть все предметы.

Жена Павлика похвасталась отдыхом возле моря (фото: instagram.com/repyahovakate)

Как отреагировали в сети

Фолловеры жены Павлика тут же принялись комментировать ее фото и видео:

  • "Класс! Хорошего отдыха"
  • "Это кайф для ребенка! Какие же мамы молодцы, которые могут взять и позволить ребенку быть именно так счастливым"
  • "Красивые"
  • "Вы прекрасные".

Жена Виктора Павлика умилила фото с отдыха с 4-летним сыном

Жена Павлика с сыном (фото: instagram.com/repyahovakate)

Что известно о проблемах с развитием сына Павлика

Екатерина Репяхова - четвертая жена артиста, пара расписалась в 2020 году, а в 2021 году у них родился сын Михаил.

Когда ему было около двух лет, родители начали замечать, что он ведет себя не так, как остальные дети. Со временем стало понятно, что у Михаила задержка речи и так называемый синдром "неуклюжего ребенка", так как мальчик часто падает.

Екатерина Репяхова не боится делиться подробностями со своими подписчиками. Она рассказывает про все способы, как помочь ребенку. Тем не менее она часто сталкивается с хейтом.

Только за последний год Репяхова посетила нескольких специалистов в Украине и за границей, чтобы понять причину задержки речи у ребенка.

К слову, МРТ расшифровывали 6 раз. Также она сделала ребенку генетический анализ.

Возможно, причиной стала болезнь, которую супруга певца перенесла бессимптомно во время беременности.

Сам Виктор Павлик ранее шокировал заявлением, что болезнь сына может быть дана как наказание за "его грехи".

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