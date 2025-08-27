Джамала випустила електронний трек: надихає у темні часи (відео)
Українська співачка Джамала у свій день народження 27 серпня потішила шанувальників музичною новинкою. Вона об'єдналася з діджеєм RAJA та випустила запальну пісню "Зоря".
РБК-Україна розповідає, що відомо про нову композицію артистів та як вона звучить.
Jamala та RAJA презентували трек "Зоря"
Артистка продовжує шлях в електронній музиці, тому нова пісня поєднує у собі мелодичне техно, ф'ючер рейв і українські етнічні мотиви.
Унікальний вокал Джамали надає тембрової оксамитовості та теплоти, а східні мотиви підсилюють містичну атмосферу треку.
Композиція відображає пошук надії навіть у найтемніші моменти та розповідає про внутрішню силу людини.
"Зоря" - це послання кожному, хто проходить через темні часи. Пісня нагадує: навіть у найгустішій темряві є світло, що веде вперед. Символ зорі тут - символ надії, внутрішньої сили та віри у світанок, який неодмінно настане", - йдеться в описі.
Для створення композиції Джамала заручилася підтримкою музиканта та діджея RAJA, який у своїй творчості поєднує давні традиції та сучасну електроніку.
"Я давно хотів створити трек, який стане емоційним імпульсом і поверне людям віру. Для цього був потрібен голос, здатний утілити надію. Голос JAMALA - саме такий", - прокоментував музикант.
Сама співачка наголосила на глибокому сенсі композиції. Ця пісня може стати рятівною для слухачів, які проходять через складні часи.
"Для мене символ зорі - це символ надії. Світло, яке розганяє темряву і тримає, коли сили на межі. Може бути так, що події нагнітають, тягнуть униз, і здається - порятунку немає. Але раптом - з'являється це світло, яке осяює шлях. Воно розвіює тіні, зігріває серце і рятує всіх, хто дивиться вгору", - поділилася співачка.
Нагадаємо, Джамала - українська співачка, переможниця "Євробачення-2016". За останні роки вона здобула чимало нагород.
Так, минулого року стала лауреаткою Національної премії імені Тараса Шевченка, а цього - членкинею Академії звукозапису Греммі.
Днями вона також отримала Орден княгині Ольги ІІІ ступеня. Вручення нагороди проходило з нагоди Дня Незалежності.
