ua en ru
Ср, 27 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Джамала выпустила электронный трек: вдохновляет в темные времена (видео)

Среда 27 августа 2025 19:53
UA EN RU
Джамала выпустила электронный трек: вдохновляет в темные времена (видео) Джамала выпустила новую песню в дуэте с диджеем RAJA (фото: Юлия Костыренко и Михаил Федорак)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинская певица Джамала в свой день рождения 27 августа порадовала поклонников музыкальной новинкой. Она объединилась с диджеем RAJA и выпустила зажигательную песню "Зоря".

РБК-Украина рассказывает, что известно о новой композиции артистов и как она звучит.

Jamala и RAJA презентовали трек "Зоря"

Артистка продолжает путь в электронной музыке, поэтому новая песня сочетает в себе мелодичное техно, фьючер рейв и украинские этнические мотивы.

Уникальный вокал Джамалы придает тембровой бархатистости и теплоты, а восточные мотивы усиливают мистическую атмосферу трека.

Композиция отражает поиск надежды даже в самые темные моменты и рассказывает о внутренней силе человека.

"Зоря" - это послание каждому, кто проходит через темные времена. Песня напоминает: даже в самой густой темноте есть свет, ведущий вперед. Символ звезды здесь - символ надежды, внутренней силы и веры в рассвет, который непременно наступит", - говорится в описании.

Джамала выпустила электронный трек: вдохновляет в темные времена (видео)Jamala и RAJA (фото: Юлия Костыренко и Михаил Федорак)

Для создания композиции Джамала заручилась поддержкой музыканта и диджея RAJA, который в своем творчестве сочетает древние традиции и современную электронику.

"Я давно хотел создать трек, который станет эмоциональным импульсом и вернет людям веру. Для этого был нужен голос, способный воплотить надежду. Голос JAMALA - именно такой", - прокомментировал музыкант.

Джамала выпустила электронный трек: вдохновляет в темные времена (видео)RAJA (фото: Юлия Костыренко и Михаил Федорак)

Сама певица отметила глубокий смысл композиции. Эта песня может стать спасительной для слушателей, которые проходят через сложные времена.

"Для меня символ звезды - это символ надежды. Свет, который разгоняет тьму и держит, когда силы на пределе. Может быть так, что события нагнетают, тянут вниз, и кажется - спасения нет. Но вдруг - появляется этот свет, который озаряет путь. Он развеивает тени, согревает сердце и спасает всех, кто смотрит вверх", - поделилась певица.


Напомним, Джамала - украинская певица, победительница "Евровидения-2016". За последние годы она получила немало наград.

Так, в прошлом году стала лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко, а в этом - членом Академии звукозаписи Грэмми.

На днях она также получила Орден княгини Ольги III степени. Вручение награды проходило по случаю Дня Независимости.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
РФ атаковала объекты энергетики в шести областях: в Кабмине рассказали о последствиях
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы