Джамала выпустила электронный трек: вдохновляет в темные времена (видео)

Украинская певица Джамала в свой день рождения 27 августа порадовала поклонников музыкальной новинкой. Она объединилась с диджеем RAJA и выпустила зажигательную песню "Зоря".

РБК-Украина рассказывает, что известно о новой композиции артистов и как она звучит.

Jamala и RAJA презентовали трек "Зоря"

Артистка продолжает путь в электронной музыке, поэтому новая песня сочетает в себе мелодичное техно, фьючер рейв и украинские этнические мотивы.

Уникальный вокал Джамалы придает тембровой бархатистости и теплоты, а восточные мотивы усиливают мистическую атмосферу трека.

Композиция отражает поиск надежды даже в самые темные моменты и рассказывает о внутренней силе человека.

"Зоря" - это послание каждому, кто проходит через темные времена. Песня напоминает: даже в самой густой темноте есть свет, ведущий вперед. Символ звезды здесь - символ надежды, внутренней силы и веры в рассвет, который непременно наступит", - говорится в описании.

Jamala и RAJA (фото: Юлия Костыренко и Михаил Федорак)

Для создания композиции Джамала заручилась поддержкой музыканта и диджея RAJA, который в своем творчестве сочетает древние традиции и современную электронику.

"Я давно хотел создать трек, который станет эмоциональным импульсом и вернет людям веру. Для этого был нужен голос, способный воплотить надежду. Голос JAMALA - именно такой", - прокомментировал музыкант.

RAJA (фото: Юлия Костыренко и Михаил Федорак)

Сама певица отметила глубокий смысл композиции. Эта песня может стать спасительной для слушателей, которые проходят через сложные времена.

"Для меня символ звезды - это символ надежды. Свет, который разгоняет тьму и держит, когда силы на пределе. Может быть так, что события нагнетают, тянут вниз, и кажется - спасения нет. Но вдруг - появляется этот свет, который озаряет путь. Он развеивает тени, согревает сердце и спасает всех, кто смотрит вверх", - поделилась певица.



Напомним, Джамала - украинская певица, победительница "Евровидения-2016". За последние годы она получила немало наград.

Так, в прошлом году стала лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко, а в этом - членом Академии звукозаписи Грэмми.

На днях она также получила Орден княгини Ольги III степени. Вручение награды проходило по случаю Дня Независимости.