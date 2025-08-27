Джамала выпустила электронный трек: вдохновляет в темные времена (видео)
Украинская певица Джамала в свой день рождения 27 августа порадовала поклонников музыкальной новинкой. Она объединилась с диджеем RAJA и выпустила зажигательную песню "Зоря".
РБК-Украина рассказывает, что известно о новой композиции артистов и как она звучит.
Jamala и RAJA презентовали трек "Зоря"
Артистка продолжает путь в электронной музыке, поэтому новая песня сочетает в себе мелодичное техно, фьючер рейв и украинские этнические мотивы.
Уникальный вокал Джамалы придает тембровой бархатистости и теплоты, а восточные мотивы усиливают мистическую атмосферу трека.
Композиция отражает поиск надежды даже в самые темные моменты и рассказывает о внутренней силе человека.
"Зоря" - это послание каждому, кто проходит через темные времена. Песня напоминает: даже в самой густой темноте есть свет, ведущий вперед. Символ звезды здесь - символ надежды, внутренней силы и веры в рассвет, который непременно наступит", - говорится в описании.
Jamala и RAJA (фото: Юлия Костыренко и Михаил Федорак)
Для создания композиции Джамала заручилась поддержкой музыканта и диджея RAJA, который в своем творчестве сочетает древние традиции и современную электронику.
"Я давно хотел создать трек, который станет эмоциональным импульсом и вернет людям веру. Для этого был нужен голос, способный воплотить надежду. Голос JAMALA - именно такой", - прокомментировал музыкант.
RAJA (фото: Юлия Костыренко и Михаил Федорак)
Сама певица отметила глубокий смысл композиции. Эта песня может стать спасительной для слушателей, которые проходят через сложные времена.
"Для меня символ звезды - это символ надежды. Свет, который разгоняет тьму и держит, когда силы на пределе. Может быть так, что события нагнетают, тянут вниз, и кажется - спасения нет. Но вдруг - появляется этот свет, который озаряет путь. Он развеивает тени, согревает сердце и спасает всех, кто смотрит вверх", - поделилась певица.
Напомним, Джамала - украинская певица, победительница "Евровидения-2016". За последние годы она получила немало наград.
Так, в прошлом году стала лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко, а в этом - членом Академии звукозаписи Грэмми.
На днях она также получила Орден княгини Ольги III степени. Вручение награды проходило по случаю Дня Независимости.
Вас также может заинтересовать:
- Модный образ Джамалы, который захочется повторить
- DREVO эмоционально отреагировал на слова Тины Кароль
- Кондратюк высказался о блокировании российской музыки в Украине.