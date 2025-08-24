Джамала отримала Орден княгині Ольги на День Незалежності

24 серпня, у День Незалежності України, президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди видатним українцям. Серед відзначених опинилася й співачка Джамала.

Джамала отримала Орден на День Незалежності

На урочистій церемонії в Києві артистка отримала з рук глави держави Орден княгині Ольги ІІІ ступеня.

Джамала з’явилася на заході у блакитній вишитій сукні, а момент нагородження транслювали у прямому ефірі.

Раніше виконавиця прославила Україну на весь світ своєю перемогою на "Євробаченні-2016" із піснею 1944.

Вона активно виступає за кордоном, а також стала однією з публічних амбасадорок української культури під час війни.

Що означає Орден княгині Ольги

15 серпня 1997 року, відповідно до Указу Президента України Леоніда Кучми № 827/97, була започаткована спеціальна відзнака - "Орден княгині Ольги" I, II та III ступенів.

Її створили з метою вшанування жінок, які зробили вагомий внесок у становлення української державності, духовне відродження нації та виховання дітей.

Указом також було затверджено статут нагороди та її офіційний опис.

Згодом, 16 березня 2000 року, Верховна Рада України ухвалила Закон "Про державні нагороди України", яким офіційно запроваджено державну нагороду - орден княгині Ольги I, II та III ступенів.

Документ визначив, що його дія поширюється і на осіб, відзначених раніше президентськими нагородами до набрання чинності законом.

Також було рекомендовано Президентові України привести відповідні укази у відповідність до нового законодавства.