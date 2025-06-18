Джастін і Гейлі Бібери розлучилися після 6 років шлюбу, - ЗМІ

Що не так у стосунках Біберів?

Одразу кілька тривожних сигналів змусили фанів повірити, що стосунки зіркового подружжя на межі.

В День батька 31-річний співак почав поводитися вкрай дивно: у соцмережах зʼявилися серія дописів, у яких він натякнув на проблеми з ментальним здоров’ям.

А от його дружина, 28-річна Гейлі, цього дня навіть не згадала про чоловіка у своїх публікаціях.

Джастін і Гейлі Бібери (фото: instagram.com/justinbieber)

Навпаки - під його фото вона залишила коментар: "День батька - відстій". Так Хейлі, ймовірно, відповіла на неоднозначні слова Джастіна з приводу Дня матері, коли той обійшов її увагою.

Фоловери також помітили, що з Instagram моделі зникла частина спільних фото з чоловіком.

І хоча ні Джастін, ні вона публічно не коментували жодного з чуток, ситуація починає виглядати більш ніж промовисто.

Додатковий ґрунт для підозр дала гучна угода - Гейлі продала свій бʼюті-бренд Rhode компанії e.l.f. Beauty за колосальний 1 мільярд доларів.

За версією таблоїдів, зірка могла офіційно оформити розлучення ще до підписання контракту, аби не ділити прибуток із чоловіком.

Джастін і Гейлі Бібери (фото: instagram.com/justinbieber)

Справжній резонанс викликали і дії самого Бібера. Він уже не вперше дивує своїх підписників - то блокував Хейлі в соцмережах, то публікував дивні та навіть грубі пости, а нещодавно й узагалі зізнався в коханні... 17-річній актрисі Аріані Грінблатт, залишивши відвертий коментар під її фото.

На цьому фоні чимало фанатів почали бити на сполох через психічний стан Джастіна.

Він усе частіше викладає контент, на якому виглядає виснаженим, а його поведінка - викликає запитання.

У мережі вже зʼявилися припущення про депресію та залежності, які, мовляв, загострилися через скандали навколо репера Пі Дідді.

Джастін Бібер (фото: instagram.com/justinbieber)

Саме Бібера деякі вважають жертвою його "темної сторони". Водночас представники артиста нещодавно заперечили будь-який зв’язок між співаком і наркотиками.

Нагадаємо, Джастін і Гейлі побралися у 2018 році. А в серпні 2024-го пара вперше стала батьками - у них народився син, на ім'я Джек.