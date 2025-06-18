Джастин и Хейли Биберы развелись после 6 лет брака, - СМИ

Западные СМИ сообщают, что Джастин и Хейли Биберы развелись после шести лет брака.
Сразу несколько тревожных сигналов заставили фанов поверить, что отношения звездной четы на грани.
В День отца 31-летний певец начал вести себя крайне странно: в соцсетях появились серия сообщений, в которых он намекнул на проблемы с ментальным здоровьем.
А вот его жена, 28-летняя Хейли, в этот день даже не упомянула о муже в своих публикациях.
Наоборот - под его фото она оставила комментарий: "День отца - отстой". Так Хейли, вероятно, ответила на неоднозначные слова Джастина по поводу Дня матери, когда тот обошел ее вниманием.
Фолловеры также заметили, что из Instagram модели исчезла часть совместных фото с мужем.
И хотя ни Джастин, ни она публично не комментировали ни один из слухов, ситуация начинает выглядеть более чем красноречиво.
Дополнительную почву для подозрений дала громкая сделка - Хейли продала свой бьюти-бренд Rhode компании e.l.f. Beauty за колоссальный 1 миллиард долларов.
По версии таблоидов, звезда могла официально оформить развод еще до подписания контракта, чтобы не делить прибыль с мужем.
Настоящий резонанс вызвали и действия самого Бибера. Он уже не впервые удивляет своих подписчиков - то блокировал Хейли в соцсетях, то публиковал странные и даже грубые посты, а недавно и вовсе признался в любви... 17-летней актрисе Ариане Гринблатт, оставив откровенный комментарий под ее фото.
На этом фоне многие фанаты начали бить тревогу из-за психического состояния Джастина.
Он все чаще выкладывает контент, на котором выглядит истощенным, а его поведение - вызывает вопросы.
В сети уже появились предположения о депрессии и зависимости, которые, мол, обострились из-за скандалов вокруг рэпера Пи Дидди.
Именно Бибера некоторые считают жертвой его "темной стороны". В то же время представители артиста недавно отрицали какую-либо связь между певцом и наркотиками.
Напомним, Джастин и Хейли обручились в 2018 году. А в августе 2024-го пара впервые стала родителями - у них родился сын по имени Джек.
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