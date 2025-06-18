Джастин и Хейли Биберы развелись после 6 лет брака, - СМИ

Что не так в отношениях Биберов?

Сразу несколько тревожных сигналов заставили фанов поверить, что отношения звездной четы на грани.

В День отца 31-летний певец начал вести себя крайне странно: в соцсетях появились серия сообщений, в которых он намекнул на проблемы с ментальным здоровьем.

А вот его жена, 28-летняя Хейли, в этот день даже не упомянула о муже в своих публикациях.

Джастин и Хейли Биберы (фото: instagram.com/justinbieber)

Наоборот - под его фото она оставила комментарий: "День отца - отстой". Так Хейли, вероятно, ответила на неоднозначные слова Джастина по поводу Дня матери, когда тот обошел ее вниманием.

Фолловеры также заметили, что из Instagram модели исчезла часть совместных фото с мужем.

И хотя ни Джастин, ни она публично не комментировали ни один из слухов, ситуация начинает выглядеть более чем красноречиво.

Дополнительную почву для подозрений дала громкая сделка - Хейли продала свой бьюти-бренд Rhode компании e.l.f. Beauty за колоссальный 1 миллиард долларов.

По версии таблоидов, звезда могла официально оформить развод еще до подписания контракта, чтобы не делить прибыль с мужем.

Джастин и Хейли Биберы (фото: instagram.com/justinbieber)

Настоящий резонанс вызвали и действия самого Бибера. Он уже не впервые удивляет своих подписчиков - то блокировал Хейли в соцсетях, то публиковал странные и даже грубые посты, а недавно и вовсе признался в любви... 17-летней актрисе Ариане Гринблатт, оставив откровенный комментарий под ее фото.

На этом фоне многие фанаты начали бить тревогу из-за психического состояния Джастина.

Он все чаще выкладывает контент, на котором выглядит истощенным, а его поведение - вызывает вопросы.

В сети уже появились предположения о депрессии и зависимости, которые, мол, обострились из-за скандалов вокруг рэпера Пи Дидди.

Джастин Биберы (фото: instagram.com/justinbieber)

Именно Бибера некоторые считают жертвой его "темной стороны". В то же время представители артиста недавно отрицали какую-либо связь между певцом и наркотиками.

Напомним, Джастин и Хейли обручились в 2018 году. А в августе 2024-го пара впервые стала родителями - у них родился сын по имени Джек.