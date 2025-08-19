Джеджула наважився на пластику обличчя: що змінив у собі шоумен (фото)

Що змінив у собі Джеджула

Про пластику шоумен почав говорити лише зараз, хоча саме втручання відбулося ще навесні.

Джеджула пояснив, що, з огляду на специфіку роботи в кадрі, змушений ретельно стежити за зовнішністю.

Зі слів ведучого, попри щоденний догляд і вправи для обличчя, є річ, яка потребувала радикальнішого підходу - це навислі верхні повіки.

"Роки - вони беруть своє. Я вирішив трішки підшаманити верхні повіки. Оскільки я працюю на телебаченні, сцені і так далі, трохи важливо берегти якимось чином молодість. Я можу робити купу вправ з обличчям, я всім цим займаюся, у мене є вправи щоденні, але я точно нічого не можу зробити з повіками верхніми", - розповідав Андрій на своєму YouTube-каналі "DJEDJULA TV".

Таким чином ведучий наважився на блефаропластику - процедуру, що дозволяє прибрати нависання верхніх повік та освіжити погляд.

Він також показав деякі кадри з процесу втручання. Операція пройшла успішно, і хоч певний час довелося обмежити активність, зокрема у спорті, шоумен дотримувався всіх рекомендацій лікарів.

Андрій Джеджула зробив блефаропластику (скріншот)

На період відновлення Андрій носив сонцезахисні окуляри, аби захистити очі.

Сьогодні ж результат помітний на його нових світлинах - зовнішність Джеджули стала помітно свіжішою.