Джеджула решился на пластику лица: что изменил в себе шоумен (фото)

Что изменил в себе Джеджула

О пластике шоумен начал говорить только сейчас, хотя само вмешательство произошло еще весной.

Джеджула объяснил, что, учитывая специфику работы в кадре, вынужден тщательно следить за внешностью.

По словам ведущего, несмотря на ежедневный уход и упражнения для лица, есть вещь, которая требовала более радикального подхода - это нависшие верхние веки.

"Годы - они берут свое. Я решил немного подшаманить верхние веки. Поскольку я работаю на телевидении, сцене и так далее, немного важно беречь каким-то образом молодость. Я могу делать кучу упражнений с лицом, я всем этим занимаюсь, у меня есть упражнения ежедневные, но я точно ничего не могу сделать с веками верхними", - рассказывал Андрей на своем YouTube-канале "DJEDJULA TV".

Таким образом ведущий решился на блефаропластику - процедуру, позволяющую убрать нависание верхних век и освежить взгляд.

Он также показал некоторые кадры из процесса вмешательства. Операция прошла успешно, и хоть некоторое время пришлось ограничить активность, в частности в спорте, шоумен придерживался всех рекомендаций врачей.

Андрей Джеджула сделал блефаропластику (скриншот)

На период восстановления Андрей носил солнцезащитные очки, чтобы защитить глаза.

Сегодня же результат заметен на его новых фотографиях - внешность Джеджулы стала заметно свежее.