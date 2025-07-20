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Джейсона Стейтема помітили на переможному бою Усика, але без його дружини (відео)

Неділя 20 липня 2025 13:30
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Джейсона Стейтема помітили на переможному бою Усика, але без його дружини (відео) Джейсон Стейтем (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Поліна Іваненко

Знаменитого актора Джейсона Стейтема помітили в Лондоні на легендарному бою Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа. Брутальний зірковий гість одразу привернув увагу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео, яке з'явилося на Queensberry Promotions в X (Twitter).

Як зараз виглядає Стейтем

Так, зірку "Перевізника" помітили перед початком феєричного реваншу. Він з'явився на стадіоні в костюмі. Джейсон вже давно обрав для себе стиль і рідко порушує власні "правила", а тому для публічних заходів він зазвичай обирає саме такі "луки" - сорочка та піджак зі штанами.

Стейтем впевнено почувався перед камерами. Він жував жуйку, посміхався та активно спілкувався зі своєю компанією. За кого вболівав актор - невідомо.

Але примітно, що цього разу Джейсон прийшов на бокс без своєї красуні-дружини - моделі та акторки Розі Гантінгтон-Вайтлі. У шлюбі вони вже понад 6 років, мають двох дітей, однак на публіці з’являються не надто часто.

Минулого року, коли Усик бився з Ф'юрі, вони разом дивилися бокс і сиділи просто поруч з рингом.

Втім, нині актор був без дружини. Ймовірно, він вирішив провести вечір у чоловічій компанії.

Стейтем та його красуня-дружина &quot;засвітилися&quot; на бою Усика. У свої 57 зовсім не постарів (фото)Стейтем та його дружина у 2024 році (скріншот)

Навряд чи це може стати якимось "тривожним дзвіночком" для фанів зіркової пари. Адже за день до цього Розі публікувала фото з Джейсоном та дітьми. Вони відпочивали на яхті та вразили підписників ідилією.

Стейтем та Гантінгтон-Вайтлі зараз (фото: instagram.com/rosiehw)

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