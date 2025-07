Джейсона Стейтема помітили на переможному бою Усика, але без його дружини (відео)

Так, зірку "Перевізника" помітили перед початком феєричного реваншу. Він з'явився на стадіоні в костюмі. Джейсон вже давно обрав для себе стиль і рідко порушує власні "правила", а тому для публічних заходів він зазвичай обирає саме такі "луки" - сорочка та піджак зі штанами.

Стейтем впевнено почувався перед камерами. Він жував жуйку, посміхався та активно спілкувався зі своєю компанією. За кого вболівав актор - невідомо.

Але примітно, що цього разу Джейсон прийшов на бокс без своєї красуні-дружини - моделі та акторки Розі Гантінгтон-Вайтлі. У шлюбі вони вже понад 6 років, мають двох дітей, однак на публіці з’являються не надто часто.

Legendary actor Jason Statham touches down in Wembley



The undisputed fight is live worldwide & available to buy NOW via @DAZNBoxing #UsykDubois2 Wembley Stadium NOW #RiyadhSeason pic.twitter.com/srhlRSeiJ3