Джейсона Стейтема заметили на победном бою Усика, но без его жены (видео)

Так, звезду "Перевозчика" заметили перед началом феерического реванша. Он появился на стадионе в костюме. Джейсон уже давно выбрал для себя стиль и редко нарушает собственные "правила", а потому для публичных мероприятий он обычно выбирает именно такие "луки" - рубашка и пиджак со штанами.

Стейтем уверенно чувствовал себя перед камерами. Он жевал жвачку, улыбался и активно общался со своей компанией. За кого болел актер - неизвестно.

Но примечательно, что на этот раз Джейсон пришел на бокс без своей красавицы-жены - модели и актрисы Рози Хантингтон-Уайтли. В браке они уже более 6 лет, имеют двоих детей, однако на публике появляются не слишком часто.

Legendary actor Jason Statham touches down in Wembley



