Джейсона Стейтема заметили на победном бою Усика, но без его жены (видео)
Знаменитого актера Джейсона Стейтема заметили в Лондоне на легендарном бою Александра Усика против Даниэля Дюбуа. Брутальный звездный гость сразу привлек внимание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, которое появилось на Queensberry Promotions в X (Twitter).
Как сейчас выглядит Стейтем
Так, звезду "Перевозчика" заметили перед началом феерического реванша. Он появился на стадионе в костюме. Джейсон уже давно выбрал для себя стиль и редко нарушает собственные "правила", а потому для публичных мероприятий он обычно выбирает именно такие "луки" - рубашка и пиджак со штанами.
Стейтем уверенно чувствовал себя перед камерами. Он жевал жвачку, улыбался и активно общался со своей компанией. За кого болел актер - неизвестно.
Но примечательно, что на этот раз Джейсон пришел на бокс без своей красавицы-жены - модели и актрисы Рози Хантингтон-Уайтли. В браке они уже более 6 лет, имеют двоих детей, однако на публике появляются не слишком часто.
Legendary actor Jason Statham touches down in Wembley— Queensberry Promotions (@Queensberry) July 19, 2025
The undisputed fight is live worldwide & available to buy NOW via @DAZNBoxing #UsykDubois2 Wembley Stadium NOW #RiyadhSeason pic.twitter.com/srhlRSeiJ3
В прошлом году, когда Усик дрался с Фьюри, они вместе смотрели бокс и сидели прямо рядом с рингом.
Впрочем, сейчас актер был без жены. Вероятно, он решил провести вечер в мужской компании.
Стейтем и его жена в 2024 году (скриншот)
Едва ли это может стать каким-то "тревожным звоночком" для фанов звездной пары. Ведь за день до этого Рози публиковала фото с Джейсоном и детьми. Они отдыхали на яхте и поразили подписчиков идиллией.
Стэйтем и Хантингтон-Уайтли сейчас (фото: instagram.com/rosiehw)
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