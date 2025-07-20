ua en ru
Вс, 20 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Джейсона Стейтема заметили на победном бою Усика, но без его жены (видео)

Воскресенье 20 июля 2025 13:30
UA EN RU
Джейсона Стейтема заметили на победном бою Усика, но без его жены (видео) Джейсон Стейтем (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Полина Иваненко

Знаменитого актера Джейсона Стейтема заметили в Лондоне на легендарном бою Александра Усика против Даниэля Дюбуа. Брутальный звездный гость сразу привлек внимание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео, которое появилось на Queensberry Promotions в X (Twitter).

Как сейчас выглядит Стейтем

Так, звезду "Перевозчика" заметили перед началом феерического реванша. Он появился на стадионе в костюме. Джейсон уже давно выбрал для себя стиль и редко нарушает собственные "правила", а потому для публичных мероприятий он обычно выбирает именно такие "луки" - рубашка и пиджак со штанами.

Стейтем уверенно чувствовал себя перед камерами. Он жевал жвачку, улыбался и активно общался со своей компанией. За кого болел актер - неизвестно.

Но примечательно, что на этот раз Джейсон пришел на бокс без своей красавицы-жены - модели и актрисы Рози Хантингтон-Уайтли. В браке они уже более 6 лет, имеют двоих детей, однако на публике появляются не слишком часто.

В прошлом году, когда Усик дрался с Фьюри, они вместе смотрели бокс и сидели прямо рядом с рингом.

Впрочем, сейчас актер был без жены. Вероятно, он решил провести вечер в мужской компании.

Стейтем та його красуня-дружина &quot;засвітилися&quot; на бою Усика. У свої 57 зовсім не постарів (фото)Стейтем и его жена в 2024 году (скриншот)

Едва ли это может стать каким-то "тревожным звоночком" для фанов звездной пары. Ведь за день до этого Рози публиковала фото с Джейсоном и детьми. Они отдыхали на яхте и поразили подписчиков идиллией.

Стэйтем и Хантингтон-Уайтли сейчас (фото: instagram.com/rosiehw)

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Новости шоу-бизнеса Бокс Джейсон Стетхэм Звезды шоу-бизнеса
Новости
Солдаты, танки и ракеты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки
Солдаты, танки и ракеты: что РФ потеряла на фронте за последние сутки
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе