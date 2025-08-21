Ексдружина Розового відповіла на закиди про розтрату донатів: "Його відповідальність"

Віктор Розовий в інтерв'ю Раміні зізнався у нецільовому використанні коштів, які призначалися на його реабілітацію. Він переслав колишній дружині 500 тисяч гривень моральної компенсації.

Що сказав Розовий про витрати

Він заявив, що виплатив їй 500 тисяч гривень моральної компенсації з благодійного збору на власну реабілітацію.

Розовий пояснював дружині, що у нього немає грошей. Він зазначив, що вона переказала йому залишок коштів зі збору і погодилася їх використати.

За словами ветерана, гроші призначалися на рік життя в Києві та відновлення після його зрад, але замість цього вона нібито купила автомобіль.

"500 тисяч були виплачені з банки, на яку вона збирала сама мені на реабілітацію, тому що я не мав як їх виплатити. Я зняв з банки, і їй окей, що вона збирала мені на реабілітацію, але зараз їздить на цьому автомобілі. І я хочу дізнатись і маю повне право дізнатись, куди йшли кошти з цієї монобанки, яку вона на мене відкрила, на мою реабілітацію", - заявив він.

Що сказав Віктор про компенсацію ексдружині (скриншот)

Розовий підкреслив, що проходить лікування безкоштовно, добре заробляє та отримує виплати від держави.

Він зазначив, що в перший день на банку задонатили близько 2 мільйонів гривень, з яких 1,5 мільйона ексдружина віддала хлопцям, які його витягнули з поля бою.

"Потім через місяць і пізніше там було 5 млн. Зрештою мені прийшло 2,6. Вона скинула після нашого розлучення, з яких я 500 тисяч віддав. Хочу, щоб вона показала всі виписки з цієї монобанки: скільки грошей прийшло, скільки куди пішло, на які рахунки, для чого", - сказав він.

Він додав, що нікого ні в чому не звинувачує, проте за нецільове використання є кримінальна відповідальність.

Згодом він підкреслив у соцмережах, що компенсував витрачені 500 тисяч.

Що Розовий розповів про колишню дружину (скриншот)

Як відреагувала Мерзлікіна на слова Розового

У сториз вона показала відповідь на запит Раміни, у якому розповіла про умови їхнього післяшлюбного договору. У відповідь на порушення друга сторона має право розкрити власну правду.

Зокрема Ольга прокоментувала заяви про підозри у нецільовому використанні коштів, які збиралися на його реабілітацію.

За її словами, усі витрати, здійснені на зібрані гроші, узгоджувалися з ним особисто. Залишок 6 травня 2025 року був перерахований на його власний рахунок.

У документі також йдеться, що при підписанні договору Віктор не заперечував щодо суми залишку та не виражав претензій.

"Кошти, які мені надійшли за договором - надіслані з приватного банківського рахунку Розового. Яке їхнє походження (власні заощадження, зп з "Ліги сміху" чи війська за цей рік, чи це кошти з банки, які були на той момент на його рахунку) - особиста відповідальність Розового В. І", - заявила вона.

Також Ольга в сториз поділилася реакцією на сказане колишні в інтерв'ю. Вона не бачила випуск до публікації й вважає, що не варто було вирізати "скандальний" фрагмент.

"Таким він був весь час. Я цього не помічала чи боялася визнавати. Нехай би його таким бачили", - заявила вона.