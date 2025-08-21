ua en ru
Ексдружина Розового відповіла на закиди про розтрату донатів: "Його відповідальність"

Четвер 21 серпня 2025 18:22
Ексдружина Розового відповіла на закиди про розтрату донатів: "Його відповідальність" Розовий заплатив 500 тисяч гривень своїй колишній (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Віктор Розовий в інтерв'ю Раміні зізнався у нецільовому використанні коштів, які призначалися на його реабілітацію. Він переслав колишній дружині 500 тисяч гривень моральної компенсації.

РБК-Україна розповідає, як на цю історію відреагувала колишня дружина гумориста.

Що сказав Розовий про витрати

Він заявив, що виплатив їй 500 тисяч гривень моральної компенсації з благодійного збору на власну реабілітацію.

Розовий пояснював дружині, що у нього немає грошей. Він зазначив, що вона переказала йому залишок коштів зі збору і погодилася їх використати.

За словами ветерана, гроші призначалися на рік життя в Києві та відновлення після його зрад, але замість цього вона нібито купила автомобіль.

"500 тисяч були виплачені з банки, на яку вона збирала сама мені на реабілітацію, тому що я не мав як їх виплатити. Я зняв з банки, і їй окей, що вона збирала мені на реабілітацію, але зараз їздить на цьому автомобілі. І я хочу дізнатись і маю повне право дізнатись, куди йшли кошти з цієї монобанки, яку вона на мене відкрила, на мою реабілітацію", - заявив він.

Ексдружина Розового відповіла на закиди про розтрату донатів: &quot;Його відповідальність&quot;Що сказав Віктор про компенсацію ексдружині (скриншот)

Розовий підкреслив, що проходить лікування безкоштовно, добре заробляє та отримує виплати від держави.

Він зазначив, що в перший день на банку задонатили близько 2 мільйонів гривень, з яких 1,5 мільйона ексдружина віддала хлопцям, які його витягнули з поля бою.

"Потім через місяць і пізніше там було 5 млн. Зрештою мені прийшло 2,6. Вона скинула після нашого розлучення, з яких я 500 тисяч віддав. Хочу, щоб вона показала всі виписки з цієї монобанки: скільки грошей прийшло, скільки куди пішло, на які рахунки, для чого", - сказав він.

Він додав, що нікого ні в чому не звинувачує, проте за нецільове використання є кримінальна відповідальність.

Згодом він підкреслив у соцмережах, що компенсував витрачені 500 тисяч.

Ексдружина Розового відповіла на закиди про розтрату донатів: &quot;Його відповідальність&quot;Що Розовий розповів про колишню дружину (скриншот)

Як відреагувала Мерзлікіна на слова Розового

У сториз вона показала відповідь на запит Раміни, у якому розповіла про умови їхнього післяшлюбного договору. У відповідь на порушення друга сторона має право розкрити власну правду.

Зокрема Ольга прокоментувала заяви про підозри у нецільовому використанні коштів, які збиралися на його реабілітацію.

За її словами, усі витрати, здійснені на зібрані гроші, узгоджувалися з ним особисто. Залишок 6 травня 2025 року був перерахований на його власний рахунок.

У документі також йдеться, що при підписанні договору Віктор не заперечував щодо суми залишку та не виражав претензій.

"Кошти, які мені надійшли за договором - надіслані з приватного банківського рахунку Розового. Яке їхнє походження (власні заощадження, зп з "Ліги сміху" чи війська за цей рік, чи це кошти з банки, які були на той момент на його рахунку) - особиста відповідальність Розового В. І", - заявила вона.

Також Ольга в сториз поділилася реакцією на сказане колишні в інтерв'ю. Вона не бачила випуск до публікації й вважає, що не варто було вирізати "скандальний" фрагмент.

"Таким він був весь час. Я цього не помічала чи боялася визнавати. Нехай би його таким бачили", - заявила вона.

Реакція Мерзлікіної на інтерв'ю Розового (скриншоти)

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram Ольги Мерзлікіної, YouTube-канал Раміни.

