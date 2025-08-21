"В мені говорила злість". Як Розовий відреагував на скандал після інтерв'ю з Раміною (відео)

Гуморист та військовослужбовець Віктор Розовий відреагував на хвилю обговорень після виходу його інтерв'ю Раміні Есхакзай.

Як повідомляє РБК-Україна , саме Віктор попросив видалити розмову та прибрати провокативний момент.

Що сказав Розовий про скандальний фрагмент з інтерв'ю

На етапі підготовки до прем'єри близькі радили йому прибрати слова про інтимні вподобання колишньої дружини. Проте він вирішив їх залишити.

"Раміна мені казала два рази. Дівчина казала, мама, друзі. Всі казали, щоб цей фрагмент видалити. Але я наполягав, щоб він лишився", - зазначив він.

В іншій сториз Віктор пояснив, що його відвертість далеко не завжди знаходить розуміння.

"Я просто дуже прямолінійний - це не всім подобається", - сказав він.

Розовий про інтерв'ю (скриншот)

Що сказала Раміна про скандал навколо інтерв'ю

На журналістку "полився" чималий хейт за публікацію відвертої розмови.

Зрештою вона пояснила, що попереджала гостя про чутливість його слів.

Вона також зізналася, що саме він став ініціатором видалення відео.

"Причина видалення - смс від Віктора: "Раміна, я був не правий. Будь ласка, видали фрагмент, де я розповідаю про інтимні подробиці нашого життя. Це були емоції. В мені говорила злість", - написала вона.

Раміна про скандальне інтерв'ю (скриншот)

Якими словами Віктор розлютив мережу

Нагадаємо, напередодні вийшло інтерв'ю військового журналістці Раміні, у якому він зокрема розкрив свою правду про стосунки з колишньою дружиною Ольгою Мерзлікіною.

На початку розмови Віктор зізнався, що його не влаштовувала близькість у 13-річних стосунках. Найбільшого обурення в мережі викликали слова про вподобання дівчини.

"Давай, отако маслай вареник годину часу. Я кажу, що мені це не подобається. Але все одно це робив, бо вона мене просила. Бо це партнерка моя була", - заявив тоді він.

Зрештою грубе висловлювання видалили та перезалили оновлену версію.