Нова дівчина Віктора Розового дала відсіч його хейтерам (фото)

Інтерв'ю Раміни з Віктором Розовим спричинило гучний скандал. Гуморист занадто відверто розповів про особисте життя з колишньою дружиною, чим викликав шквал критики. Не залишилася осторонь і його нова дівчина.

Як повідомляє РБК-Україна , вона промовистим фото показала, що думає про критику на адресу бойфренда.

Як дівчина Віктора Розового відреагувала на скандал

Після скандальних заяв про колишню дружину гумориста охрестили не найкращим хлопцем для стосунків. На це відреагувала його нова подружка, на стосунки з якою він натякнув минулого тижня.

Дівчина опублікувала селфі з лаконічним підписом, у якому дала зрозуміти, що щаслива у стосунках з ним.

"Дякую, що мій хлопець - Віктор Розовий", - підписала вона фото.

Також вона додала іронічний напис, яким натякнула на свою неідеальність.

"Я гірлянда з редфлагів", - зазначила вона.

Цю світлину Віктор згодом поширив і у своєму блозі, демонструючи усім, що в нього є підтримка.

Дівчина Розового прокоментувала скандал з його інтерв'ю (скриншот)

Що відомо про нову дівчину Розового

Раніше вони офіційно не заявляли про стосунки, проте вона вже кілька разів з'являлася в його сториз. На одній з таких світлин Віктор висловив захоплення, залишився "закохане" емодзі.

В описі акаунту дівчини зазначено ім'я - Яна-Катерина. Судячи з її реакції на скандал, вони перебувають у близьких стосунках.

Що відомо про скандальне інтерв'ю Розового

Відео було опубліковане на YouTube-каналі Раміни 20 серпня вдень. Під час розмови гуморист відверто розповів про інтимні стосунки з колишньою дружиною Ольгою, зокрема про її вподобання та власні побажання.

Подробиці виявилися дуже провокативними. Публіка відреагувала бурхливо: і журналістку, і коміка почали критикувати. Зрештою інтерв'ю видалили з "етичних міркувань", а згодом повернули в оновленій версії.

Раніше ми писали, що саме Розовий розповів про шлюб, зради й шантаж ексдружини.