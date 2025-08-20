"Євробачення-2026": коли і де відбудеться пісенний конкурс

Столиця знову прийматиме конкурс

Міжнародний конкурс, який наступного року відзначить 70-річчя, прийматиме Австрія - країна-переможниця 2025 року.

Після тривалих дискусій щодо локації, остаточний вибір зробили на користь Відня, обійшовши Інсбрук та інші міста-претенденти.

Сценою для шоу буде відома арена Wiener Stadthalle. Цікаво, що саме тут вже проводили ювілейне 60-те "Євробачення".

Wiener Stadthalle прийматиме "Євробачення-2026" (фото: wikipedia.org)

Тож 2026 року конкурс повертається в знайоме місце, тепер уже з нагоди 70-річчя.

Офіційні дати "Євробачення-2026"

Визначено й графік проведення пісенного змагання. Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а фінал відбудеться 16 травня.

Саме в одному з півфіналів традиційно виступить представник України.

Коли пройде "Євробачення-2026" (фото: instagram.com/eurovision)

Це вже третій випадок в історії, коли Австрія прийматиме конкурс. Уперше це сталося у 1967 році після перемоги Удо Юргенса з піснею Merci, Chérie, а вдруге - у 2015-му, коли тріумф здобула Кончіта Вурст з Rise Like a Phoenix.

Останню перемогу країні приніс у 2025 році співак JJ (справжнє ім’я - Йоганнес Піч) із піснею Wasted Love.

Цікаво, що Відень - рідне місто цьогорічного переможця JJ, який ще раніше висловлював сподівання, що саме столиця стане місцем проведення ювілейного конкурсу.

Крім Відня, на участь у проведенні також претендували міста Ебрайхсдорф, Грац, Лінц, Санкт-Пельтен, Оберварт та Інсбрук.