ua en ru
Нд, 17 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Ледь дихаю": Анна Трінчер зізналася, чому більше не братиме участі в "Євробаченні"

Неділя 17 серпня 2025 17:27
UA EN RU
"Ледь дихаю": Анна Трінчер зізналася, чому більше не братиме участі в "Євробаченні" Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська співачка Анна Трінчер відверто розповіла, чому остаточно відмовилася від ідеї представляти Україну на пісенному конкурсі "Євробачення".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки для шоу "Ранок Чемпіонів".

Чому Трінчер більше не піде на "Євробачення"

Виконавиця зізналася, що цей формат більше не є для неї привабливим - передусім через емоційне й фізичне виснаження, яке доводиться переживати артистам.

Анна нагадала, що вже має достатньо досвіду участі у масштабних вокальних шоу, зокрема у "Голосі країни" та на Дитячому Євробаченні 2015 року, де вона представляла Україну.

Саме тоді вона сповна відчула, що таке сцена, конкуренція та шалений ритм.

&quot;Ледь дихаю&quot;: Анна Трінчер зізналася, чому більше не братиме участі в &quot;Євробаченні&quot;Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Мені здається, що я вже пережила цей момент. Я так люблю те, чим я займаюся! А Євробачення - це завжди про надзвичайно великий стрес, про велику концентрацію подій, людей, уваги, негативу, позитиву. І я бачу, як артисти, майже всі, після Євробачення оговтуються від цього конкурсу. Вони вигорають. Їм важко", - поділилася виконавиця.

На її думку, навіть найуспішнішим артистам дуже складно дається відновлення після участі в конкурсі.

Вона описала "Євробачення" як емоційне випробування, яке часто залишає по собі не лише спогади, а й втому.

Окремо Анна зупинилася на тому, як важко витримати тиск очікувань з боку публіки.

&quot;Ледь дихаю&quot;: Анна Трінчер зізналася, чому більше не братиме участі в &quot;Євробаченні&quot;Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Я після прем’єри вже ледь дихаю. А тут все від тебе залежить, буквально. На тебе дивиться вся країна, і вона покладає на тебе очікування. І ти повинен їх виправдати. Тим паче у нас трошечки роздратоване суспільство, і якщо є можливість викинути свій негатив кудись, наприклад в соціальні мережі, щось комусь написати, - то будь ласка, дайте нам пів години часу і смартфон", - додала вона.

Остаточне рішення більше не брати участі в "Євробаченні" Трінчер ухвалила після того, як побачила емоційний стан гурту Ziferblat, який представляв Україну у 2025 році.

"Після того, як я побачила, як Ziferblat переживав, чи пройдуть вони у фінал, я прямо побачила цю емоцію, мені аж погано стало в цей момент. І вирішила: ні, це не для мене", - наголосила співачка.

Наразі Анна зосереджена на власній творчості, де має змогу працювати у зручному для себе темпі, без надмірного тиску та стресу.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Євробачення Анна Трінчер Зірки шоу-бізнесу
Новини
Території, церква і мова: Reuters розкрило вимоги Путіна на Алясці для завершення війни
Території, церква і мова: Reuters розкрило вимоги Путіна на Алясці для завершення війни
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія