"Ледь дихаю": Анна Трінчер зізналася, чому більше не братиме участі в "Євробаченні"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки для шоу "Ранок Чемпіонів".

Чому Трінчер більше не піде на "Євробачення"

Виконавиця зізналася, що цей формат більше не є для неї привабливим - передусім через емоційне й фізичне виснаження, яке доводиться переживати артистам.

Анна нагадала, що вже має достатньо досвіду участі у масштабних вокальних шоу, зокрема у "Голосі країни" та на Дитячому Євробаченні 2015 року, де вона представляла Україну.

Саме тоді вона сповна відчула, що таке сцена, конкуренція та шалений ритм.

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Мені здається, що я вже пережила цей момент. Я так люблю те, чим я займаюся! А Євробачення - це завжди про надзвичайно великий стрес, про велику концентрацію подій, людей, уваги, негативу, позитиву. І я бачу, як артисти, майже всі, після Євробачення оговтуються від цього конкурсу. Вони вигорають. Їм важко", - поділилася виконавиця.

На її думку, навіть найуспішнішим артистам дуже складно дається відновлення після участі в конкурсі.

Вона описала "Євробачення" як емоційне випробування, яке часто залишає по собі не лише спогади, а й втому.

Окремо Анна зупинилася на тому, як важко витримати тиск очікувань з боку публіки.

"Я після прем’єри вже ледь дихаю. А тут все від тебе залежить, буквально. На тебе дивиться вся країна, і вона покладає на тебе очікування. І ти повинен їх виправдати. Тим паче у нас трошечки роздратоване суспільство, і якщо є можливість викинути свій негатив кудись, наприклад в соціальні мережі, щось комусь написати, - то будь ласка, дайте нам пів години часу і смартфон", - додала вона.

Остаточне рішення більше не брати участі в "Євробаченні" Трінчер ухвалила після того, як побачила емоційний стан гурту Ziferblat, який представляв Україну у 2025 році.

"Після того, як я побачила, як Ziferblat переживав, чи пройдуть вони у фінал, я прямо побачила цю емоцію, мені аж погано стало в цей момент. І вирішила: ні, це не для мене", - наголосила співачка.

Наразі Анна зосереджена на власній творчості, де має змогу працювати у зручному для себе темпі, без надмірного тиску та стресу.