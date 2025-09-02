ua en ru
Фільм з Усиком і Двейном Джонсоном підкорив Венецію: що відомо про претендента на "Оскар"

Вівторок 02 вересня 2025 21:34
Фільм з Усиком і Двейном Джонсоном підкорив Венецію: що відомо про претендента на "Оскар" На Венеціанському кінофестивалі аплодували стоячи фільму "Руйнівна машина" (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

На Венеціанському кінофестивалі презентували біографічну спортивну драму "Руйнівна машина" ("The Smashing Machine"). У фільмі зіграли актори Двейн "Скеля" Джонсон, Емілі Блант, а також абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик.

РБК-Україна розповідає, що відомо про стрічку та яку роль втілив український спортсмен.

15 хвилин овацій та сльози Двейна Джонсона

Після показу на Венеціанському кінофестивалі, який триватиме до 6 вересня, фільм "Руйнівна Машина" отримав 15-хвилинні овації.

Виконавець головної ролі не зміг стримати сліз від такого визнання. Для "Скелі" це перша стрічка, де він грає настільки серйозного персонажа.

Позитивна реакція публіки стала важливою миттю в його житті. В мережі з'явилося відео, де він не стримує сльози після показу стрічки.

Претензія на "Оскар"

Кінокритики відзначають "Руйнівну машину" як найемоційнішу й найсильнішу акторську роботу Джонсона.

Його називають "переродженим актором". Він і сам фільм можуть претендувати на "Оскар" та інші нагороди.

"Це найгостріший та найвразливіший виступ Джонсона на екрані. Побачивши його одного разу таким відкритим, ви більше ніколи не будете дивитися його типові бойовики", - заявив Джеффрі Макнаб в The Independent.

Фільм з Усиком і Двейном Джонсоном підкорив Венецію: що відомо про претендента на &quot;Оскар&quot; Кадр з фільму "Руйнівна машина" (скриншот)

Двейн вдало виходить за межі звичного амплуа та демонструє новий рівень драматичної майстерності.

"Він демонструє надзвичайну гру, втілюючи Марка Керра як доброзичливого велетня з демонами, про яких неможливо сказати вголос, але глядач відчуває їхню присутність", - йдеться в огляді Оуена Глейбермана для Variety.

"Він зумів зануритися у роль без перебору, підкорюючи глядача доброзичливістю в образі мирного воїна, який страждає від сцени до сцени", - зазначив Джордан Мінцер в огляді для The Hollywood Reporter.

Фільм з Усиком і Двейном Джонсоном підкорив Венецію: що відомо про претендента на &quot;Оскар&quot;Двейн Джонсон у фільмі "Руйнівна машина" (скриншот)

Кого зіграв Олександр Усик у стрічці

Український чемпіон втілив легендарного бійця зі змішаних єдиноборств Ігоря Вовчанчина. Він став одним із небагатьох суперників, які зуміли здолати головного героя Марка Керра.

Усик у кадрі виглядає переконливо. За відгуками глядачів, "вселяє страх" своєю харизмою. Кадр з ним навіть можна побачити у трейлері.

Фільм з Усиком і Двейном Джонсоном підкорив Венецію: що відомо про претендента на &quot;Оскар&quot;Олександр Усик у фільмі (скриншот)

Сюжет стрічки "Руйнівна машина"

Біографічна спортивна драма розповідає історію американського бійця ММА Марка Керра, який у 90-х був однією з головних зірок змішаних єдиноборств.

Стрічка розкриває його шлях до слави, боротьбу з особистими демонами, а також злети та падіння в кар'єрі.

Сценаристом і режисером став Бенні Сафді. Крім Джонсона та Усика, у фільмі зіграли Емілі Блант, Ліндсі Гевін, Раян Бейдер та інші.

При написанні матеріалу були використані такі джерела: The Hollywood Reporter, Variety, The Independent, People.

Олександр Усик Новини шоу-бізнесу фильмы
