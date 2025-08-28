ua en ru
Російські ракети розтрощили будівлю з серіалу "Розтин покаже": подробиці та фото

Четвер 28 серпня 2025 17:11
Російські ракети розтрощили будівлю з серіалу "Розтин покаже": подробиці та фото Зйомки серіалу "Розтин покаже" призупинено через російську атаку (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Внаслідок масованої російської атаки в ніч на 28 серпня під ударом опинилася головна локація детективного серіалу "Розтин покаже" у Києві. Через руйнування зйомки проєкту були призупинено.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на деталі від творців проєкту.

Як постраждала локація серіалу "Розтин покаже"

Як відомо, через російську масовану атаку в ніч на 28 серпня руйнувань і пошкоджень зазнало багато об'єктів в різних районах Києва.

Серед таких опинилася одна з впізнаваних локацій серіалу "Розтин покаже", який транслють на ICTV2.

"Сьогодні вороги атакували місце, яке ми вважали своїм домом. Одна з головних будівель, добре знайома глядачам з перших сезонів детективу "Розтин покаже", зазнала значних руйнацій. Зараз саме в цій локації у нас йдуть зйомки 5-го сезону "Розтину" і через пошкодження ми не можемо працювати далі", - прокоментувала продюсерка Mamas Film Production Марина Квасова.

Нині пошкоджені кабінет шефа, коридор, хол бюро і мури будівлі. Зйомки серіалу поки що призупинені.

"Знадобиться декілька днів, щоб оцінити масштаби руйнувань, все прибрати і відновити знімальний процес. Ця терористична атака - напад на українську культуру,але ми не здаємося", - резюмувала продюсерка.

Яких пошкоджень зазнала локація з "Розтин покаже" (фото: пресслужба)

Що відомо про будівлю з серіалу

У цій споруді розташовані прозекторська, кабінет шефа бюро. За сюжетом, тут часто збирається вся команда експертів.

Також в серіалі "Розтин покаже" показують фасад будівлі та кавовий фургон, де слідчі та експерти п’ють каву й обговорюють плани.

Кадри з героями серіалу в будівлі (фото: пресслужба)

Що відомо про російський удар по Києву

Росіяни атакували Україну в ніч на 28 серпня. Зокрема масштабних руйнувань зазнали райони столиці.

Ворог запустив велику кількість ракет і дронів. У Дарницькому районі ракета влучила просто у п'ятиповерховий житловий будинок.

Також постраждала обласна лікарня в Подільському районі. Всього було зафіксовано 33 локації з наслідками руйнувань.

Близько 15:00 стало відомо про 18 загиблих. У Києві оголошено День жалоби 29 серпня.

