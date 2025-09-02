ua en ru
Фильм с Усиком и Дуэйном Джонсоном покорил Венецию: что известно о претенденте на "Оскар"

Вторник 02 сентября 2025 21:34
UA EN RU
Фильм с Усиком и Дуэйном Джонсоном покорил Венецию: что известно о претенденте на "Оскар" На Венецианском кинофестивале аплодировали стоя фильму "Разрушительная машина" (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

На Венецианском кинофестивале презентовали биографическую спортивную драму "Разрушительная машина" ("The Smashing Machine"). В фильме сыграли актеры Дуэйн "Скала" Джонсон, Эмили Блант, а также абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик.

РБК-Украина рассказывает, что известно о ленте и какую роль воплотил украинский спортсмен.

15 минут оваций и слезы Дуэйна Джонсона

После показа на Венецианском кинофестивале, который продлится до 6 сентября, фильм "Разрушительная Машина" получил 15-минутные овации.

Исполнитель главной роли не смог сдержать слез от такого признания. Для "Скалы" это первая лента, где он играет настолько серьезного персонажа.

Положительная реакция публики стала важным моментом в его жизни. В сети появилось видео, где он не сдерживает слезы после показа ленты.

Претензия на "Оскар"

Кинокритики отмечают "Разрушительную машину" как самую эмоциональную и сильную актерскую работу Джонсона.

Его называют "перерожденным актером". Он и сам фильм могут претендовать на "Оскар" и другие награды.

"Это самое острое и уязвимое выступление Джонсона на экране. Увидев его однажды таким открытым, вы больше никогда не будете смотреть его типичные боевики", - заявил Джеффри Макнаб в The Independent.

Фильм с Усиком и Дуэйном Джонсоном покорил Венецию: что известно о претенденте на &quot;Оскар&quot; Кадр с фильма "Разрушительная машина" (скриншот)

Дуэйн удачно выходит за пределы привычного амплуа и демонстрирует новый уровень драматического мастерства.

"Он демонстрирует необычайную игру, воплощая Марка Керра как доброжелательного великана с демонами, о которых невозможно сказать вслух, но зритель чувствует их присутствие", - говорится в обзоре Оуэна Глейбермана для Variety.

"Он сумел погрузиться в роль без перебора, покоряя зрителя доброжелательностью в образе мирного воина, страдающего от сцены к сцене", - отметил Джордан Минцер в обзоре для The Hollywood Reporter.

Фильм с Усиком и Дуэйном Джонсоном покорил Венецию: что известно о претенденте на &quot;Оскар&quot;Дуэйн Джонсон в фильме "Разрушительная машина" (скриншот)

Кого сыграл Александр Усик в ленте

Украинский чемпион воплотил легендарного бойца по смешанным единоборствам Игоря Волчанчина. Он стал одним из немногих соперников, которые сумели одолеть главного героя Марка Керра.

Усик в кадре выглядит убедительно. По отзывам зрителей, "вселяет страх" своей харизмой. Кадр с ним даже можно увидеть в трейлере.

Фильм с Усиком и Дуэйном Джонсоном покорил Венецию: что известно о претенденте на &quot;Оскар&quot;Александр Усик в фильме (скриншот)

Сюжет ленты "Разрушительная машина"

Биографическая спортивная драма рассказывает историю американского бойца ММА Марка Керра, который в 90-х был одной из главных звезд смешанных единоборств.

Лента раскрывает его путь к славе, борьбу с личными демонами, а также взлеты и падения в карьере.

Сценаристом и режиссером стал Бенни Сафди. Кроме Джонсона и Усика, в фильме сыграли Эмили Блант, Линдси Гэвин, Райан Бейдер и другие.

При написании материала были использованы следующие источники: The Hollywood Reporter, Variety, The Independent, People.

Александр Усик Новости шоу-бизнеса фильмы
