ua en ru
Пн, 21 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Фільми, які дивишся на одному диханні: круті бойовики та вестерни з небанальним сюжетом

Понеділок 21 липня 2025 20:34
UA EN RU
Фільми, які дивишся на одному диханні: круті бойовики та вестерни з небанальним сюжетом Цікаве кіно на вечір (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Якщо вам набридли передбачувані сюжети та шаблонні герої, то "вибухові" бойовики та нетипові вестерни точно зроблять вечір цікавим. Сюжети, де кожна сцена тримає в напрузі, змусять "прилипнути" до екранів.

РБК-Україна зібрало для вас 5 цікавих фільмів, які захочеться передивлятися знову і знову.

"Джанґо вільний"

Це точно не фільм про романтику, тут ви побачите криваву помсту, нестерпну напругу й неймовірні повороти. Мікс жанрів та історія головного героя, який долає всі перешкоди й ніколи не здається, надовго вам запам'ятаються.

"Мерзенна вісімка"

Сюжет закручується з перших хвилин. Постійний екшн, "вибухові" розвʼязки та актори, які не залишають байдужими - усе це перетворює фільм на гіпнотичний бойовик у декораціях дикого Заходу. Гострі діалоги та психологічне протистояння не відпускають аж до фіналу.

"Балада Бастера Скраґґса"

Шість історій, шість тонів, шість шокуючих міні-фільмів в одній стрічці. Це вестерн-антологія братів Коен, де смерть завжди поруч, але подається вона з чорним гумором, естетикою і неочікуваним філософським підтекстом. Фільм точно не схожий на все, що ви бачили до цього.

"Одного разу в Голлівуді"

Це не просто історія про кінематограф, це справжній ураган з цікавих сюжетних ліній. Фільм розгортається повільно, але захоплює атмосферою, акторами й відчуттям, що щось ось-ось станеться. Кульмінація дуже потужна, а тому ви точно не будете нудьгувати.

"Безславні виродки"

Харизма героїв, напруга кожної сцени, діалоги, які хочеться цитувати - це ще один шедевр Тарантіно, який вас вразить. Сюжет настільки цікавий, що ви не зможете відірватися. І розв'язка залишить неймовірний посмак, який надовго засяде у ваших думках.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
фильмы Фільми
Новини
Пісторіус: Путін вірить у перемогу у довгостроковій перспективі, але він помиляється
Пісторіус: Путін вірить у перемогу у довгостроковій перспективі, але він помиляється
Аналітика
Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Від Ірану до Сирії. Чому на Близькому Сході знову йдуть бої і чи можливий мир в регіоні