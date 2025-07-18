6 нових фільмів для вражаючого вікенду: про силу духу, правду та боротьбу

Ці нові фільми про внутрішню силу та непрості випробування змусять замислитися і точно не залишать байдужими.

РБК-Україна ділиться добіркою нових драм та трилерів, які подарують емоції, надихнуть і скрасять вихідні.

"Карате Кід: Легенди"

Після сімейної трагедії підліток переїздить з Пекіна до Нью-Йорка, де намагається влитися в колектив нових однокласників. Проте неприємності змушують його взяти участь у турнірі з карате. Під наставництвом легендарних містера Хана і Деніела ЛаРуссо він готується до вирішального бою.



"Компаньйон"

Молода дівчина Айріс з'ясовує про себе несподівану правду. Виявляється, вона зовсім не людина, а робот, якого контролює її бойфренд. У спробі порятунку героїня бореться за свободу та прийняття себе.



"Фінікійська схема"

Шпигунська комедія, події якої розгортаються 1950 році. Після замаху на своє життя вирішує передати свої статки дочці Лізл, яка живе у монастирі. Дівчина приймає пропозицію і паралельно веде власне розслідування.



"Материнська любов"

Захопливий трилер про мати, яка намагається помиритися зі своєю проблемною донькою. Ситуація стає ще більш небезпечною, коли дівчина з'являється на порозі Кейт в істериці й вкрита чужою кров'ю.



"Останній подих"

Напружений трилер про виживання досвідчених водолазів, які борються з бурхливою стихією, щоб врятувати свого товариша по команді. Заснований на реальних подіях історія розповідає про командну роботу, стійкість і спроби зробити неможливе.



"Смакота"

Драматичний трилер про заможну німецьку родину, яка відправляється у відпустку. Відпочинок обертається неприємними наслідками, коли вони зустрічають розгублену й таємничу поранену жінку.