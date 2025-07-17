Ці містичні серіали вразять не гірше за "Дивні дива": дивись просто зараз

Восени вийде останній сезон серіалу "Дивні дива", трейлер якого вже розриває мережу. В очікуванні прем'єри пропонуємо відкрити для себе інші історії, де реальність змішується з містикою, а герої намагаються розкрити темні секрети.

"Таємниці Сульфур-Спрінгс"

Гріффін Кемпбелл разом з батьками переїздить в старовинний готель, але спокій тут порушують дивні й моторошні події. Разом з новими друзями він починає досліджувати місцеву легенду та знаходить таємничий портал, який дозволяє подорожувати у часі.



"Притулок Гарлана Кобена"

Підліток Міккі після зникнення батька переїжджає в нове місто і потрапляє в низку загадкових подій. Разом із друзями він розкриває моторошні таємниці, які можуть бути пов’язані з його родиною.



"Брати Гарді"

Двоє братів разом приїздять до маленького містечка на канікули, але нудний відпочинок швидко перетворюється на сповнену загадок пригоду. Вони беруться за розслідування дивної справи, яка важко дається навіть їхньому батькові-детективу.



"Ненсі Дрю"

Молода детективка Ненсі опиняється втягнутою в розслідування вбивства, яке відкриває темні секрети не лише її рідного містечка, а й родини. Під час пошуків відповідей вона зіштовхується з містикою та привидами минулого.



"Пітьма"

Німецький науково-фантастичний телесеріал. У центрі сюжету - таємниці маленького містечка, де зникає дитина.



"Ключі Локів"

Після загибелі батька троє дітей переїжджають до старого будинку, де знаходять магічні ключі. Але разом із ними прокидається темна сила.



Що відомо про 5 сезон "Дивних див": трейлер

Днями Netflix презентував трейлер фінального сезону серіалу. Прем'єра першої частини запланована на 26 листопада. Друга вийде на Різдвоо 25 грудня, а фінальна серія - 31 грудня.

Події розгортатимуться восени 1987 року. Розчавлений відкриттям Розломів Гокінс та інші герої прагнуть знайти та знищити Векну. Ускладнює місію встановлений урядом карантин та посилені пошуки Одинадцятої.