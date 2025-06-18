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"Втратила все": Зірка "МастерШеф" розповів про стан колеги, яка постраждала через атаку

Середа 18 червня 2025 16:52
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"Втратила все": Зірка "МастерШеф" розповів про стан колеги, яка постраждала через атаку Володимир Ярославський (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)
Автор: Іванна Пашкевич

17 червня, під час масованої атаки РФ на Київ, російська ракета влучила у житловий будинок, де мешкала су-шеф Володимира Ярославського - колись і фуд-продюсерка "МастерШеф". Шеф-кухар і суддя кулінарного шоу Володимир Ярославський поділився новинами стан колеги, яка зараз бореться за життя в реанімації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram ресторатора.

"Її квартира знищена разом із частиною будинку. Настя все ще у реанімації. Їй краще, свідомість краще", - розповів Володимир.

Одразу після трагедії він ініціював збір допомоги для Насті, і, за його словами, не очікував такого потоку підтримки.

"І я чесно скажу - навіть не уявляв, що за перший день буде така кількість людей, така сума, така хвиля любові. Я безмежно вдячний кожному. Це - неймовірна довіра. І я відчуваю велику відповідальність за неї", - зізнався шеф.

&quot;Втратила все&quot;: Зірка &quot;МастерШеф&quot; розповів про стан колеги, яка постраждала через атакуВолодимир Ярославський з колегами (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)

Настя залишилася без нічого - навіть без елементарного посуду чи книжки. Попереду - довгий шлях відновлення, як фізичного, так і психологічного.

"Вона втратила все - у буквальному сенсі. Квартири немає. Речей немає. Немає навіть фото, посуду, чашки, книги. Все зникло в одну ніч. І я дуже хочу, щоб коли Настя повністю прийде до тями, вона відчула не тільки біль - а ще й силу. Ту силу, яку ви їй даєте", - написав Ярославський.

Нагадаємо, що вибух повністю зруйнував під’їзд багатоповерхівки, в якій жила Настя.

Що відомо про жертв і постраждалих у Києві внаслідок атаки Києва

Після жорстокої російської атаки на Київ 17 червня рятувальники всю ніч безперервно працювали на місці трагедії, розбираючи завали й шукаючи людей.

Кількість загиблих лише в одному зруйнованому дев’ятиповерховому будинку у Солом’янському районі зросла до 23 осіб.

Загалом у столиці внаслідок нічного обстрілу російськими терористами загинули 27 мирних жителів, ще 134 - отримали поранення.

Міністр культури Ростислав Ткаченко раніше заявив, що агресор вчинив "жахливі злочини проти мирного населення Києва".

За його словами, в Солом’янському районі пошкоджено щонайменше два житлові будинки.

Один із них - п’ятиповерхівка - загорівся після влучання. У другому, багатоповерховому будинку, зруйновано несучі конструкції.

На жаль, кількість загиблих та поранених ще може зрости.

У міській лікарні №12 зараз перебуває 23 постраждалих. З них троє - у реанімації, ще одна пацієнтка - в кардіології.

Решта 19 - лікуються у відділенні політравми. Медики роблять усе можливе, щоб урятувати життя.

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МастерШеф обстріл Києва Володимир Ярославський Війна в Україні
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