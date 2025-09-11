На фронті загинув актор та військовий Андрій Синишин: що відомо

Український актор та військовослужбовець Андрій Синишин віддав життя, захищаючи Україну від російського вторгнення на Сумському напрямку.
Повідомляється, що військовий вважався зниклим безвісти майже 5 місяців, а тепер підтвердили його смерть.
Він загинув 16 квітня поблизу села Юнаківка на Сумщині. Служив у лавах Збройних сил України та до останнього боровся з окупантом.
"Він віддав своє життя, боронячи свободу як воїн, і залишив світлу пам’ять як актор", - написали в театрі імені Леся Курбаса.
"З великим болем і сумом дізнались сьогодні новину про нашого Синичку", - прокоментували в театрі "І люди, і ляльки".
У театрі "І люди, і ляльки" також зазначили, що актор з перших днів російського повномасштабного вторгнення боронив Україну у складі 103-ї бригади.
"Під позивним "Стус" він став на захист країни, воюючи у складі 103-ї бригади, а пізніше змінив свій позивний на "Абсурд". Виводив побратимів із найважчих оточень", - йдеться в повідомленні.
Церемонія прощання з Андрієм відбудеться 13 вересня у Львові:
Закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка, де навчався на кафедрі театрознавства й акторської майстерності.
Працював у театрі Леся Курбаса, де брав участь у виставах "Апокрифи" Лесі Українки та "Небезпечні зв’язки" за Крістофером Гемптоном.
Також артист грав у театрі естрадних мініатюр "І люди, і ляльки", де з’явився у постановках "Різдвяна зірка", "Скинія златая", "Снігова королева" та інших.
Його згадують як талановитого актора, щирого друга й людину, яка дарувала світло навколо себе.
