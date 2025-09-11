RU

На фронте погиб актер и военный Андрей Синишин: что известно

Андрей Синишин (фото: facebook.com/leskurbastheatre)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинский актер и военнослужащий Андрей Синишин отдал жизнь, защищая Украину от российского вторжения на Сумском направлении.

Как сообщает РБК-Украина, трагическое известие сообщили 11 сентября.

Актер Андрей Синишин погиб на фронте: что известно

Сообщается, что военный считался пропавшим без вести почти 5 месяцев, а теперь подтвердили его смерть.

Он погиб 16 апреля вблизи села Юнаковка Сумской области. Служил в рядах Вооруженных сил Украины и до последнего боролся с оккупантом.

"Он отдал свою жизнь, защищая свободу как воин, и оставил светлую память как актер", - написали в театре имени Леся Курбаса.

"С большой болью и грустью узнали сегодня новость о нашем Синичке", - прокомментировали в театре "І люди, і ляльки".

Андрей Синишин погиб на войне (фото: facebook.com/LudyLyalky)

В театре "І люди, і ляльки" также отметили, что актер с первых дней российского полномасштабного вторжения защищал Украину в составе 103-й бригады.

"Под позывным "Стус" он встал на защиту страны, воюя в составе 103-й бригады, а позже сменил свой позывной на "Абсурд". Выводил побратимов из самых тяжелых окружений", - говорится в публикации.

Когда состоится прощание с Синишиным

Церемония прощания с Андреем состоится 13 сентября во Львове:

  • 11:00 - чин похорон в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11);
  • 11:40 - общегородская церемония прощания на площади Рынок;
  • 11:45 - выезд в семейный дом в с. Розворяны;
  • 12:45 - прощание в семейном доме (ул. Зеленая, 38);
  • 13:00 - прощание в церкви святого Ильи (с. Розворяны);
  • 14:00 - захоронение на местном кладбище.

Что известно об Андрее Синишине

Окончил Львовский национальный университет имени Ивана Франко, где учился на кафедре театроведения и актерского мастерства.

Работал в театре Леся Курбаса, где участвовал в спектаклях "Апокрифи" Леси Украинки и "Опасные связи" по Кристоферу Хэмптону.

Также артист играл в театре эстрадных миниатюр "І люди, і ляльки", где появился в постановках "Різдвяна зірка", "Скинія златая", "Снігова королева" и других.

Его вспоминают как талантливого актера, искреннего друга и человека, который дарил свет вокруг себя.

При написании материала были использованы следующие источники: Facebook-аккаунты львовского театра имени Леся Курбаса и театра "І люди, і ляльки".

